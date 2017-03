FSP Finnish Steel Paintingin julkaisema uusi ostajan opas avaa pintakäsittelyn tilaamista

Suomalaisen Lixanin järjestelmä osui markkinarakoon – käyttäjämäärät kasvavat kohisten 15.8.2016 08:59

Suomalainen start-up-yritys on osunut kultasuoneen tuoreella järjestelmällään. Lixani Oy on ensimmäisenä kehittänyt toiminnanohjauksen sovelluksen, joka toimii reaaliaikaisesti ja mobiilisti eri alustoilla. Uudentyyppiselle ratkaisulle on ollut selkeä tilaus: käyttäjämäärät ovat kasvaneet vauhdilla parissa vuodessa.