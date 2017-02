Tiivin maisemaikkunoiden valikoima kasvaa – näyttävät tuotteet arkkitehtikohteisiin

28.2.2017 13:59 | Tiivi

Ikkuna- ja ovivalmistaja Tiivin tarjonta täydentyy suurilla näyttävillä maisemaikkunoilla. Korkealaatuisesta jatkamattomasta puusta valmistetut karmit ja jopa viisimetriset yhtenäiset lasipinnat vastaavat erityisesti vaativien arkkitehtikohteiden tarpeisiin.

Suomalaisessa rakentamisessa kiinnostus yhä suuremman lasipinnan käyttöön on kasvussa. Suurikokoiset, usein lattiapinnan tasalta alkavat maisemaikkunat valitaan kodeissa erityisesti oleskelu- ja tupakeittiötiloihin. Niille on kysyntää myös yritys- ja julkistilojen rakentamisessa.

Tiivin valikoimiin tulleita uusia maisemaikkunoita valmistetaan kiinteinä ikkunoina. Suurimmillaan yhtenäinen lasipinta voi olla jopa 5 metriä leveä tai korkea. Suuret maisemaikkunat ovat aina mittatilaustöitä. Rakenteen ansiosta kiinteät ja avattavat ikkunat voidaan yhdistää samaan karmiin niin, että ulkonäkö säilyy yhtenäisenä. Myös kulmaikkunat voidaan toteuttaa valoaukko maksimoiden ja ilman ulospäin näkyvää kulmakarmia.

”Suurten maisemaikkunoiden kysyntä on kasvanut, ja uudella tuoteperheellä pystymme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin. Uusi maisemaikkuna mahdollistaa entistä suuremmat lasipinnat suomalaiseen rakentamiseen”, kertoo Tiivin tuotepäällikkö Lauri Pälvimaa.

”Arkkitehdit suosivat suuria ikkunakokoja ja yhtenäistä lasipintaa. Niillä on suuri vaikutus rakennuksen ulkonäköön ja tunnelmaan. Eurooppalaisessa rakentamisessa trendi on jatkunut jo pitkään. Suomen markkinoilla suurten ikkunoiden valmistuksessa on omat erityispiirteensä muun muassa vaativien lämpöolosuhteiden vuoksi”, kertoo maisemaikkunoiden suunnittelija Ismo Hämäläinen.

Ikkuna on tärkeä osa kodin sisustusta

Suomalaisen rakentamisen erityispiirteet ja trendit asettavat ikkunoille vaatimuksia. Tiivin suurten maisemaikkunoiden laatu, energiatehokkuus, toimivuus ja ulkonäkö ovat huippuluokkaa.

Suurissa yhtenäisissä lasipinnoissa eristyslasin paksuus on normaalia suurempi, esimerkiksi 8 millimetriä tyypillisen 4 millimetrin sijaan. Lasitus on energiatehokkuuden varmistamiseksi aina vähintään kolminkertainen, mikä tekee ikkunasta painavan. Lasituksen valinnalla voidaan vaikuttaa rakennuksen muun muassa äänieristykseen, lämpöarvoihin ja auringon säteilyn pääsyyn sisätiloihin.

”Ikkunan lasitus valitaan aina rakennuksen ja asiakkaan vaatimusten mukaan. Pidämme kiinni siitä, että maisemaikkunassa on aina vain kaksi pestävää pintaa”, Hämäläinen sanoo.

Suomessa valmistettujen Tiivi-maisemaikkunoiden puumateriaali on erittäin korkealaatuista jatkamatonta kotimaista puuta. Pintakäsittely kuultokäsittelyllä saa laadukkaan puun syyt tyylikkäästi esiin. Suurten ikkunoiden karmit ovat tyypillisesti syviä, jopa yli 205 millimetriä. Kun syvät karmit sävytetään rakennuksen värimaailmaan sointuvaksi, muodostavat maisemaikkunat ainutlaatuisen sisustuselementin.

Arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden apuna ikkunavalinnoissa ovat kattavat 3D-mallinnukset eri ikkunamalleista. Tiivin asiantuntijat auttavat kohteiden suunnittelussa, ikkunatyyppien ja materiaalien valinnassa.

Uusilla maisemaikkunoilla toteutettuihin ratkaisuihin on mahdollista tutustua kesän Asuntomessuilla Mikkelissä. Saimaan rannalle aukeavat näkymät tarjoavat erinomaisen paikan esitellä suurten ikkunapintojen tuomia mahdollisuuksia.