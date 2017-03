Dieta Oy:n yritysilme uudistuu. Food brings us together.

1.3.2017 09:00 | Dieta Oy

Yksi Suomen johtavista ammattikeittiöiden kokonaistoimittajista Dieta Oy on uudistanut yritysilmeensä vastaamaan kansainvälisten markkinoiden kysyntään. Yksi Dietan tärkeimpiä tavoitteita on auttaa asiakkaitaan menestymään – yksilöidyt astia-, tarvike-, laite- ja palveluvalinnat tekevät yhteisistä onnistumisista toistuvia. Haluamme, että myös ilmeemme viestii tätä positiivista tavoitetta.

Dietan uuden yritysilmeen on suunnitellut Knowit Oy:n luova johtaja

Sam Wichmann tiimeineen. Uusi moderni yritysilme heijastaa yhtiön persoonallista ja eteenpäin katsovaa asennetta. Skandinaavinen tyylikäs värimaailma erottuu edukseen niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin ammattikeittiömarkkinassa. Uuden yritysilmeen yhteydessä lanseerataan myös Dietan uusi slogan: “Food brings us together”. Ruokailu on yhteinen hetki, jonka kautta haluamme olla läsnä sekä arjessa että juhlassa, ja mahdollistaa niin keittiön ammattilaisten kuin ruokailijoidenkin onnistuneen kokemuksen.

Vuonna 1993 perustettu Dieta on viime vuosien aikana kehittynyt voimakkaasti. Dieta Group konserni on laajentunut Viron lisäksi myös Ruotsiin ja vuonna 2016 Dieta Group konsernin liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa (14kk). Uudistunut Dieta jatkaa menestyksekästä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa kehittämällä jatkuvasti tuote- ja palvelutarjontaansa.

Tutustu Dietan uuteen yritysilmeeseen nettisivuillamme dieta.fi.