Autokorjaamo haluaa vähentää korjaamokäyntejä asiakkaan eduksi

1.3.2017 07:00 | InCar Oy

Mobiiliteknologian hyötykäyttö on levinnyt myös autojen vauriokorjaamoihin.

InCar Autokorjaamokeskus on kehittänyt asiakkaidensa ajankäyttöä helpottaakseen vauriokamera sovelluksen. Korjaamo lähettää yhteyttä ottaneen asiakkaan puhelimeen vauriokamera linkin, joka ohjaa asiakasta ottamaan itse kuvat autosta. Sovellus opastaa asiakasta ottamaan autosta vähintään yhden yleiskuvan rekisterinumeroineen, sekä kuvia vauriokohdasta.



Palvelua lanseeraamassa ollut myyntijohtaja Matti Luona kertoo erityisesti yritysten ottaneen palvelun hyvin vastaan. -Monella on nykypäivänä hankala päästä korjaamolle kesken työpäivän. Tällä säästää yhden ylimääräisen käynnin kokonaan.



Kuvat lähtevät sovelluksella asiakkaan valitsemaan korjaamon toimipisteeseen, jossa työnjohto tekee kuvien perusteella korjauskustannuslaskelman vakuutusyhtiölle. Korjausluvan saatuaan työnjohtaja on yhteydessä asiakkaaseen korjausajan sopimiseksi ja korjaamo voi tilata osat jo valmiiksi. Ensimmäinen käynti korjaamolle tarvitaan vasta, kun auto tuodaan korjattavaksi.



-Edelleen asiakkaat, jotka eivät halua kuvia ottaa, ovat tervetulleita vahinkotarkastukseen korjaamoillemme korostaa Luona.



https://www.vahinkoilmoitus.fi/vauriokamera