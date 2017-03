Fujitsu laajentaa PRIMEFLEX-mallistoaan yhdessä SUSEn kanssa

1.3.2017 09:30 | Fujitsu

Fujitsu julkistaa uuden PRIMEFLEX-ratkaisun, joka tarjoaa vankan perustan suurten yritysten avoimen lähdekoodin pilvipalveluinvestoinneille. PRIMEFLEX-ratkaisu kustannustehokkaalla SUSE OpenStack Cloud -hallinta-alustalla auttaa suuria yrityksiä siirtämään konesalinsa pilveen.

Uusi ratkaisu on ensimmäinen tulos Fujitsun ja Linux-kehitysyhtiö SUSEn strategisesta liittoumasta, joka julkistettiin viime vuoden marraskuussa. Yhtiöt kehittävät yhdessä pilviratkaisuja, tukipalveluja ja tulevien säiliövirtualisointimenetelmien tekniikkaa.

Yhdessä kehitetty uusi PRIMEFLEX nopeuttaa suuryritysten konesaliympäristön laajentamista pilveen ja auttaa hyödyntämään pilvipalvelujen joustavuutta sekä saavuttamaan kustannussäästöjä. Uusi PRIMEFLEX-ratkaisu tekee OpenStack-pilviympäristön käytöstä entistä turvallisempaa, sillä referenssiarkkitehtuuri yksinkertaistaa sen käyttöönottoa merkittävästi. Ratkaisun on heti käyttövalmis.

PRIMEFLEX for OpenStack -ratkaisut on suunniteltu asiakkaille, jotka etsivät turvallista, nopeaa ja helposti arvioitavaa ja käyttöönotettavaa yksityistä OpenStack-ratkaisua, kun ne ottavat ensiaskeleita pilviympäristössä. SUSE-versio on tuorein ratkaisu integroitujen PRIMEFLEX-järjestelmien mallistoon, johon kuuluu joukko käyttövalmiita järjestelmiä ja referenssiarkkitehtuureja.

OpenStack on nykyisin käytännössä standardi pilvi-infrastruktuureille työkuorman laadusta riippumatta, ja se tuo merkittäviä kustannushyötyjä suljettuihin ratkaisuihin verrattuna. OpenStack-ympäristön käyttöönottaminen on kuitenkin vaatinut tähän asti paitsi asiantuntemusta myös tee-se-itse-lähestymistapaa, joka voi olla altis virheille ja viedä paljon aikaa ja rahaa.

”Yhdistämme molempien maailmojen parhaat puolet esikonfiguroituun ja -testattuun OpenStack-pilviratkaisuun, joka toimii yrityksen omissa tiloissa. Validoitu referenssiarkkitehtuuri takaa OpenStack-yhteensopivuuden. PRIMEFLEX on myös suunniteltu niin, että asiakkaamme voivat aloittaa pienellä ratkaisulla ja laajentaa järjestelmäänsä kysynnän mukaan. Näin he voivat varmistaa saavansa täyden hyödyn yksityisistä ja julkisista pilviratkaisuista”, tuotepäällikkö Petri Penttinen Fujitsusta sanoo.

Nopeutettu OpenStackin käyttöönotto

OpenStack on yksi nopeimmin kasvavista avoimen lähdekoodin pilvihallinta-alustoista. Se on nousemassa suuryritysten suosikiksi kustannustehokkuutensa, joustavuutensa ja skaalautuvuutensa ansiosta. OpenStack on suunniteltu erityisesti seuraavan sukupolven pilvisovelluksia varten, jonka vuoksi se on kasvattanut suosiotaan perustana tulevaisuuden pilvi-investoinneille. PRIMEFLEX for OpenStack -ratkaisulla asiakkaat voivat valita esitestatun ratkaisun oman konesalinsa yksityiseksi pilviratkaisuksi, säätää järjestelmää tarpeidensa mukaisesti ja varautua laiterikkoihin ja ohjelmistovikoihin, software-defined-verkkoratkaisuihin ja -tallennusympäristöihin.

Uuteen SUSE OpenStack Cloud 7 -sovellukseen perustuva PRIMEFLEX-järjestelmä on rakennettu Fujitsun PRIMERGY-palvelimilla ja ETERNUS-tallennuslaitteistoilla. Lisäksi asiakkaat saavat käyttöönsä asiantuntijapalveluja ratkaisun käyttöönottoon sekä laajan valikoiman valinnaisia lisäpalveluja. Fujitsu auttaa kaikissa tukipyynnöissä riippumatta siitä, onko ongelma laitteisiin, verkkoon tai ohjelmistoon liittyvä. PRIMEFLEX for OpenStack -ratkaisu on luotettava ja matalariskinen valinta ketterän, avoimen ja kustannustehokkaan pilviympäristön nopeaan käyttöönottoon.

