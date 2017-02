Tunaro vårdhem voitti hoivakodin kannustinmalli -palkinnon

28.2.2017 16:24 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Tunaro vårdhem on valittu parhaaksi hoivakodiksi sekä asiakastyytyväisyydellä mitattuna että parhaan käytänteen perusteella. Kahdelle muulle hoivakodille annettiin kunniamaininnat hyvien käytänteiden kehittämisestä. Hoivakodin kannustinmalli -palkinnon palkitsemiskriteereitä ovat muun muassa asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia kehittävät toimintatavat sekä asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Hoivakodin kannustinmalli on kilpailu, jossa palkitaan hyvästä hoivasta, asukkaiden viihtyvyydestä, asiakaslähtöisyydestä, elämänlaadusta, liikunnasta, ulkoilusta, virikkeistä ja kulttuuritarjonnasta. Kannustinmallin tavoitteena on kannustaa hoivakoteja kehittämään ja jakamaan hyviä käytäntöjä. Kun laadusta ja positiivisista vaikutuksista palkitaan, se lisää asiakkaiden, työntekijöiden ja koko hoivakodin hyvän olon tunnetta.

Voittaja

Kannustinmallin vuoden 2016 voittaja on Tunaro vårdhem, jolla oli paras käytänne ja paras asiakastyytyväisyyskyselyn tulos. Tunaro vårdhem on ryhtynyt järjestämään viikoittain asukaskokouksia, joiden yhteydessä pidetään aina teemajuhlat asukkaiden esittämien toiveiden mukaisesti. Kokouksissa jokainen asukas saa ilmaista toiveitaan tulevan viikon ohjelmasta. Kokousten osallistumisprosentti on ollut suuri. Kokoukset ovat tuottaneet hoivakodille tapahtumarikkaan vuoden, johon on sisältynyt retkiä, juhlia, virikkeitä, vierailijoita ja esiintyjiä. Asukaskokoukset lisäävät asukkaiden itsemääräämisoikeutta. Samalla uusi käytänne on lisännyt huomattavasti myös omaisten osallistumista sekä tukenut omaisia läheistensä kohtaamisessa hoivakotimiljöössä.

Kunniamaininnat

Folkhälsanhuset i Esbo, Vindarnas ryhmäkodin käytänne, Oma almanakka, valittiin toiseksi parhaimmaksi käytänteeksi ja sai kunniamaininnan. Vindarnashus ryhmäkotien asukkaat ja heidän omahoitajansa suunnittelevat yhdessä, mihin tapahtumiin, harrastuksiin sekä aktiviteetteihin asukkaat haluavat osallistua. Tapahtumat kirjataan almanakkaan, mikäli asukas niin haluaa. Keskustelu siitä, mitä sinä haluat, on hieno yhteinen hetki, jossa mahdollistetaan asukkaiden itsemääräämisoikeus ja jossa hänen tarpeistaan ja toivomuksistaan keskustellaan, häntä kuullaan ja hänelle tärkeät asiat kirjataan almanakkaan. Viikoittainen keskustelu ja suunnittelu tulevasta saattaa myös auttaa muistisairasta hahmottamaan vuodenaikaa, kuukausia ja päiviä. Almanakka auttaa myös hoitohenkilökuntaa että omaisia auttamaan asukasta elämään omannäköistä elämää.

Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksen käytänne, Nojatuolimatkat maailmalle, valittiin kolmanneksi parhaaksi ja sai kunniamaininnan. Monelle ikääntyneelle matkustaminen on ollut harrastus. Kun toimintakyky on heikentynyt, matkustamisharrastus ei onnistu enää konkreettisesti. Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksessa ”lennetään” maailmalle kuukausittain nojatuolimatkoin. Henkilökunnassa on työntekijöitä, jotka ovat syntyneet 18 eri maassa. Eri maista kotoisin olevat työntekijät ovat tutustuttaneet asukkaita synnyinmaahansa kuvin, kertomuksin, kansallispuvuin, tanssien, laulaen, liikkuen (tuolijumppaa) ja erilaisia eksoottisia maistiaisia tarjoten. Asukaskokouksissa asukkaat ovat antaneet mielikuvamatkoista hyvää palautetta. Lisätavoitteena yhteisillä matkoilla on ollut lisätä suvaitsevaisuutta ja toinen toisemme arvostamista.

Hoivakodin kannustinmalli

Espoolla, Kauniaisilla, Kirkkonummella ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisilla on käytössä hoivakodin kannustinmalli, jonka tavoitteena on kannustaa hoivakoteja tuottamaan asukkaille arvoa ja tyytyväisyyttä elämään. Malli on ollut käytössä ostopalveluhoivakodeissa vuodesta 2015 ja kuntien omana toimintana järjestettävässä ympärivuorokautisessa hoivassa vuodesta 2016.

Kilpailussa on kaksi osaa, joiden molempien painoarvo on 50 prosenttia. Toinen puolikas koostuu asukkaiden hyvinvointiin ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvistä asioista ja toinen puolikas koostuu kerran vuodessa tehtävästä asiakastyytyväisyyskyselystä.

Kilpailuun saatiin 14 ehdotusta. Vanhusneuvoston edustajat Espoosta, Karviaisesta ja Kirkkonummelta valitsivat ehdotusten joukosta kolme parasta käytännettä. Palkinnot jakoi Espoon vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoossa 28.2.2017.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä kymmenen parasta menestyjää julkistettiin palkintotilaisuudessa. Tulokset on laskettu asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten keskiarvoista. Parhaat menestyjät ovat Tunaro vårdhem, Espoo, Villa Tapiola, Espoo sekä Hoivakoti Vihdin Valkama, Karviainen.