Akava: Euroopan unionin saavutukset eivät saa jäädä populismiaallon varjoon

1.3.2017 10:00 | Akava ry

Akava haluaa vahvan, osaavan ja kilpailukykyisen Euroopan. Akava korostaa, että Euroopan unionin saavutukset on tuotava vahvasti esiin sekä suomalaisessa että eurooppalaisessa keskustelussa. Akava nostaa esiin huolen eurooppalaisesta yhteistyöstä asiakirjassaan unionin tulevaisuudesta ”Kohti uutta EU:ta”.

– Akavan EU-tulevaisuusasiakirja on panos keskusteluun EU:n tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Akava on vahvan Euroopan puolestapuhuja. Haluamme osaavan ja sivistyneen Euroopan, jossa on vahva talouskasvu sekä toimiva sisämarkkina ja sisäinen liikkuvuus. Haluamme, että Euroopassa panostetaan voimakkaasti tieteeseen ja tutkimukseen, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.



Akava on huolestunut siitä, että Euroopan unionin kiistämättömät saavutukset ovat jäämässä ulkoisten ja sisäisten paineiden sekä populistisen aallon varjoon. Unioni on onnistunut rauhankoneena erinomaisesti. Kansalaisille on avautunut mahdollisuus liikkua ja hakea töitä muissa unionin jäsenmaissa. Tutkimus- ja opiskelijavaihto-ohjelmiin osallistuu vuosittain tuhansia suomalaisiakin.



Yhteismarkkinat ovat tuoneet entistä sujuvampia vientimahdollisuuksia ja kuluttajille valinnanvaraa. Ilman EU-jäsenyyttä Suomi olisi altavastaaja kauppaneuvotteluissa. Euroopan unioni on avannut YK:n rinnalle kanavan vaikuttaa globalisaation kysymyksiin.



– EU:n hajoaminen tarkoittaisi Suomen ajautumista harmaalle alueelle ja leikkauksia hyvinvointiyhteiskuntaan, kun elintärkeitä vientimahdollisuuksia poistuisi. Sortuva EU tarkoittaisi Suomelle vain näennäisitsenäisyyttä. Mitä vahvempi EU on, sitä itsenäisempi on Suomi, toteaa kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen.



Akava katsoo, että Suomen ei pidä jättäytyä EU:n reunavaltioksi, vaan sen paikka on päätöksenteon ytimessä. Pohjoismainen unioni ei ole realismia, mutta EU:ssa Suomi voisi toimia yhdessä pohjoismaiden kanssa globalisaation mallialueena.



Akavan asiakirjassa on useita ehdotuksia EU:n kehittämisestä käytännön toimilla. Euroopan unionin budjetin rakenteet pitäisi uusia, tarvitaan verounioni, vankka sosiaalinen ulottuvuus, uusia kauppasopimuksia ja sisämarkkinoiden syventämistä ja muita vastaavia toimenpiteitä. Lisäksi tulee panostaa tieteeseen ja tutkimukseen sekä osaamisen kehittämiseen. Euroopan tulee olla maailman osaamiskärjessä.



Euroopan komissio julkaisee lähiaikoina ohjelman EU:n tulevaisuudesta ja Euroopan parlamentti on äskettäin hyväksynyt omia ehdotuksiaan. Maaliskuun 25. päivänä EU-maiden valtionjohtajat kokoontuvat käsittelemään EU:n tulevaisuus -aihetta. Keskustelu jatkuu senkin jälkeen ja siihen on saatava mukaan myös kansalaiskenttä.