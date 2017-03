Suomalainen paikannusteknologia edelläkävijänä uuden tuotelanseerauksen myötä

2.3.2017 09:00 | Yepzon Oy

Paikannuspalveluita kehittävä suomalainen Yepzon Oy tuo ensimmäisenä maailmassa markkinoille turvalaitteen, joka yhdistää hälytystoiminnon, GPS-paikannusteknologian sekä Wi-Fi-sisäpaikannuksen. Yepzon™ Freedom -turvalaite on nyt saatavilla Yepzonin verkkokaupasta sekä hyvin varustelluista elektroniikkaliikkeistä.

Yepzon Freedom tuo ennennäkemätöntä turvaa niin kouluikäisten lasten, naisten, aktiivisten senioreiden kuin seikkailijoidenkin arkeen. Laitetta voi käyttää kolmella tavalla: hälyttimenä, paikantimena hälyttimellä tai pelkkänä paikantimena. Yhdessä laitteen ja älypuhelimen avulla apua tarvitseva henkilö voidaan paikantaa sekunneissa. Laite hyödyntää paikannuksessa GPS- ja 3G-teknologiaa sekä Wi-Fi-verkkoa.

- Näiden toimintojen yhdistäminen yhteen ja samaan laitteeseen on uutta. Wi-Fi-sisäpaikannuksen ansiosta laitteen paikannustarkkuus on ensiluokkaa: kohteen sijainti voidaan määrittää niin ostoskeskuksen sisällä kuin maapallon toisella puolellakin, kertoo Yepzon Oy:n perustaja Otto Linna.

Helppo arjen lisäturva

Yepzon Freedom on yhtiön vastaus maailmanlaajuisesti heikentyneeseen turvallisuudentunteeseen.

- Freedomin myötä haluamme tuoda jokaisen henkilökohtaiseen arkeen lisäturvaa ja mahdollisuuden elää täysillä, vailla pelkoa. Yksin pimeässä lenkkeilevät naiset, kävelylle lähteneet ikäihmiset, kouluun ja harrastuksiin kulkevat lapset sekä maailmanmatkaajat pysyvät nyt kirjaimellisesti kartalla ja voivat hälyttää apua sitä tarvitessaan napinpainalluksella, Linna vakuuttaa.

Paikannuslaitteiden kysyntä kasvussa

Paikannusteknologia on yhä vahvemmin osana ihmisten arkea, ja erilaisten paikantimien suosio on viime aikoina kasvanut räjähdysmäisesti.

- Yepzon Freedomille on ollut ennakkoon kova kysyntä sekä kuluttajien että jälleenmyyjien keskuudessa. Uskon, että niin aktiiviset nuoret, aikuiset kuin vanhuksetkin ottavat nopeasti tuotteen omakseen, Linna sanoo.

Tuoteuutuus on nyt myynnissä Yepzonin verkkokaupassa, Amazon.comissa sekä hyvin varustelluissa elektroniikkaliikkeissä. Tuotteen suositeltu vähittäismyyntihinta on 149 euroa.

Yepzon Oy kehittää helppokäyttöisiä mobiilipohjaisia paikannuspalveluita. Vuonna 2013 toimintansa aloittanut yhtiö työllistää suoraan 9 työntekijää ja noin 20 tuotekehittäjää alihankkijayrityksissä. Yepzonin omistus on kokonaisuudessaan eurooppalainen ja pääosin suomalainen, ja se jakautuu eri aloilla vaikuttaville yksityissijoittajille. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Tampereella. Lontooseen rekisteröity Yepzon Ltd. on Yepzon Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Yhdysvaltoihin rekisteröity Yepzon Inc. on yhteisyritys Global Expansion Solutionsin kanssa. www.yepzon.com