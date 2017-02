Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 28.2.

A-hepatiittiepidemia leviää miesten välisessä suojaamattomassa seksissä 21.2.2017 08:51

Helsingissä on tammikuun 2017 aikana sairastunut useita henkilöitä miesten välisessä seksissä A-hepatiittiviruksen aiheuttamaan maksatulehdukseen. Tapaukset on diagnosoitu 26.1.2017 alkaen. Epidemia on ollut käynnissä Euroopassa vuoden 2016 alusta alkaen.