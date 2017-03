Asuminen, hyvinvointi, päivähoito: STTK kannustaa uurnille huhtikuun kuntavaaleissa

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pääministerin kutsuseminaarissa: Tekoäly jää mahdollisuudeksi, jos osaamista ei osata hyödyntää 7.2.2017 14:39

Tiedote, vapaa julkaistavaksi Tekoäly tarjoaa valtavia mahdollisuuksia työelämälle, yhteiskunnalle ja suomalaiselle hyvinvoinnille. Se on kuitenkin ainoastaan mahdollisuus, jos suomalaisten osaamista ei oteta käyttöön ja hyödynnetä täysillä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa. Hän osallistui tänään Helsingissä järjestettyyn seminaariin, jonka teemana oli ”Tekoäly suomalaisen hyvinvoinnin puolesta”. Palolan mielestä kaikilla on oltava mahdollisuus täydentää puuttuvaa osaamista ja nostaa omaa osaamistasoaan. Tästä syystä osaamisen kehittäminen olisi tehtävä nykyistä helpommaksi ja joustavammaksi yksilöille ja työpaikoille. - Osaaminen on Suomen merkittävä kilpailutekijä. Emme voi kilpailla työn hinnalla, mutta voimme tehdä asioita muita fiksummin. Siksi Suomessa on huolehdittava osaamisen ja sivistyksen korkeasta tasosta. STTK:n viesti on, että osaaminen on parasta muutosturvaa muuttuvassa työelämässä. -Tämän ymmärtäminen vaatii meiltä kaikilta aivan uudenlaista ymmärrystä ja asenn