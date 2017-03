Vuokrapyyntien nousu taittunut - yksityisten vuokrat eivät nosta asumistukimenoja

1.3.2017 10:00 | Suomen Vuokranantajat ry

Pääkaupunkiseudulla uusien sopimusten vuokrakehitys on tasaantunut. Vuokraovi.com -sivuston yksiöiden vuokrailmoituksista 2015 ja 2016 heinä-joulukuun välillä nähdään, että yksityisten vuokrapyynnit ovat vertailuajankohtana nousseet 0,95 prosenttia. Oikotien ilmoituksissa pääkaupunkiseudulla yksityisilmoittajien vuokrapyynnit ovat laskeneet vuoden takaisesta 1,6 prosenttia. Yritysilmoittajien vuokratasot ovat samalla aikavälillä olleet kaiken kaikkiaan nousussa. Vuokraovi.comin tilastojen mukaan ne ovat nousseet 1,24 prosenttia ja Oikotien mukaan 2,4 prosenttia.

-Yksityisten mediaanineliövuokrien nousu on pääkaupunkiseudulla käytännössä pysähtynyt. Vuokrapyyntien hajonta on kuitenkin kasvanut. Tämä vahvistaa käsitystä tarjonnan lisääntymisestä vuokra-asuntomarkkinoilla. Vuokralaisilla on enemmän valinnanvaraa ja markkinat reagoivat tarjonnan lisäykseen. Näyttää myös siltä, että yksityiset vuokranantajat reagoivat joustavammin markkinatilanteen muutoksiin, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

-Yksityiset omistavat vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista kaksi kolmasosaa. Asumistukimenojen kasvua ei tämän vuokradatan valossa voi selittää ainakaan yksityisten vuokranantajien vuokrapyyntien kasvulla. Vain 18 prosenttia yksityisistä vuokranantajista nostaa vuokraa vuosittain, joten syiden täytyy olla muualla, perustelee Koro-Kanerva.

Selitys tukimenojen kasvuun löytyy siitä, että viimeisen kahden vuoden aikana yleisen asumistuen piiriin on tullut noin 60.000 ruokakuntaa lisää. Asumistukilainsäädännön muutokset ovat kasvattaneet menoja ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen on johtanut asumistukea saavien ruokakuntien määrän kasvuun, alleviivaa Koro-Kanerva.

Jos asumisen tukijärjestelmiä halutaan muuttaa, pitää muutoksen suunnittelussa arvioida kaikki asumiseen kohdistuvat tuet tuotantotukia ja toimeentulotukia myöden.

-Vuokrasääntely ei auta. Jos tarjontaa halutaan lisää, pitää yksityisiä kannustaa sijoittamaan asuntoihin, eikä päinvastoin. Yksityiset vuokranantajat laittavat omia rahojaan asuntotuotantoon, omalla riskillä. ”Kohtuuhintaisten” vuokra-asuntojen rakennuttamiseen menee veronmaksajien rahaa, kun yksityisten investoinnit generoivat lisää verotuloja. Yksityisten vuokra-asunnot ovat myös tasaisesti ympäri asuntokantaa, joten niillä pystytään torjumaan alueiden eriytymistä tehokkaammin, linjaa Koro-Kanerva.

Alma Median konserniin kuuluva Vuokraovi.com ja Sanoman Median konserniin kuuluva Oikotie ovat keränneet aineistoa, josta on vertailtu vuokrapyyntöjen muutoksia aiempaan. Vuokraovi.comin kanssa vertailu tehtiin toista kertaa Suomen Vuokranantajien kanssa. Oikotien on mukana yhteistyössä ensimmäistä kertaa. Vuokraovi.com ja Oikotie ovat Suomen suurimpia ja kattavimpia vuokra-asuntojen välityssivustoja.

-Olemme koko viime vuoden ajan nähneet, että vuokria on jouduttu jopa laskemaan vuokralaisen saamiseksi. Tämä käsitys näkyy sekä Vuokraovi.comin että Oikotien aineiston perusteella nyt vain vahvistuvan pääkaupunkiseudulla, Koro-Kanerva analysoi.