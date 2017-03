Mikkelin keskussairaalan pysäköintilaitos valmistui ennätysnopeasti

1.3.2017 11:44 | Keski-Suomen Betonirakenne Oy

Mikkelin keskustassa sijaitsevan sairaalan pysäköintilaitos otettiin käyttöön tänään, kaksi kuukautta tilaajan aikatauluvaatimusta nopeammin. Keski-Suomen Betonirakenteen (KSBR) toteuttama pysäköintilaitos on osa keskussairaalan laajennushanketta.

KSBR rakensi pysäköintilaitoksen kokonaisvastuullisella (kvr) urakalla. Rakennukseen tuli yli 420 autopaikkaa. Laitoksen tilaajana on sairaanhoitopiirin tytäryhtiö Mikkelin Sairaalaparkki Oy.



Tavoiteaikataulu asetettiin kvr-hankkeen yhteydessä ja laitoksen saaminen käyttöön kaksi kuukautta etuajassa on merkittävä asia koko sairaalahankkeen kannalta. – Tämä helpottaa kokonaisuutta huomattavasti ja mahdollistaa koko hankkeen nopeampaa valmistumista. Kustannusmielessä se tuo myös lisää tehokkuutta, kun toiminta saadaan käyntiin etuajassa, kertoo Mikkelin Sairaalaparkin toimitusjohtaja Martti Lokka.

– Hankkeen projektinhallinta onnistui erittäin tehokkaasti, rakentajasta johtuen hankkeessa ei vaadita juurikaan muutostöitä.



Nopeaan käyttöönottoon vaikutti KSBR:n tuotantoprosessi, jossa etenkin rakennuksen rungon valmistaminen on nopeaa. ­­­– Olemme hioneet työmaalla tapahtuvan runkologistiikan mahdollisimman tehokkaaksi, tavaran siirtyminen paikasta toiseen on erityisen nopeaa, kertoo KSBR:n työpäällikkö Simo Särkelä.



Helikopterikenttä käyttöön kesäkuussa



KSBR rakentaa laitoksen katolle myös helikopterikentän. Kentän runko on jo valmis ja kenttä on sairaanhoitopiirin käytössä kesäkuussa. Sairaalan poikkeuksellisen ahdas keskustasijainti edellytti laitoksen suunnittelulta tehokkuutta. Sairaala ja pysäköintitalo yhdistetään toisiinsa Mannerheimintien ylittävällä sillalla.



Perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito yhdistyvät Mikkelin sairaalakampukselle yli 110 miljoonan euron hankkeella. Rakentaminen on jaksotettu vaiheittain vuoteen 2020 saakka. Pysäköintitalo ratkaisee pysäköinnin haasteita päivittäisen ihmisvirran lisääntyessä useilla sadoilla. Kaikkiaan alueella liikkuu muutaman vuoden kuluttua liki 1 000 työntekijää sekä saman verran asiakkaita.



Keskussairaalan uudistus- ja laajentamishankkeen rahoitus on poikkeuksellinen, sillä Euroopan investointipankki on myöntänyt sille pitkäaikaisen 55 miljoonan euron lainan.