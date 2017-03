Hiuksilla Hyvää-tapahtuma tuotti yli 9000 euroa

1.3.2017 12:04 | Ensi- ja turvakotien liitto

Ammattilaiskampaajat leikkasivat hiuksia huimat 24 tuntia putkeen ja keräsivät yhteensä yli 9000 euroa naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön. Keräysvaroilla kehitetään Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakodissa toimivaa chat-apua, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella anonyymisti väkivaltakokemuksista ammattilaisten ja vertaisten kanssa.

Kampanjan päätapahtuma järjestettiin Helsingissä, IDHair Finland Oy:n tiloissa, jossa 7 kampaajaa leikkasi hiuksia 24 tuntia putkeen. Tempaukseen osallistui 20 kampaamoa ympäri Suomen, joista myös Tampereen RK Beautyssa leikattiin hiuksia vuorokauden ympäri. Lisäksi useat kauneudenhoitoalan yritykset sekä yksityisheniköt lahjoittivat yhteensä kymmeniä hiustenleikkauksia, joita tarjottiin muun muassa Pienperheyhdistyksen jäsenille.

− Haluamme osoittaa, että jokainen pystyy omalla ammattitaidollaan ja omalla panoksellaan osallistumaan hyvän tekemiseen. Tuntuu hyvältä, että asiakkaat ja kampaamot lähtivät tähän näin hienosti mukaan, kertoi Hiuksilla hyvää -idean isä, parturi-kampaaja Late Zlatan Tampereelta.

Kampanjan suojelijana toimi laulaja Mira Luoti, joka viihdytti muiden artistien kanssa asiakkaita ja kampaajia IDHairin tiloissa kampanjapäivänä 10.2.

- Pitkin yötä syntyi hyviä keskusteluita perheväkivallasta ja lasten ja naisten auttamisesta. Porukalla on voittajafiilis, kun he jaksoivat pitää kiinni ideasta ja toteuttaa sen, sanoo kampanjan puuhatiimi ja vuorokauden ympäri hiuksia leikanneet Jussi Salmi, Outi Varjamo ja Erika Wasenius.

IdHair antoi hyväntekijöiden käyttöön Kampissa sijaitsevan studion lisäksi henkilökunnan, jonka ammattitaito oli korvaamatonta. Markkinointipäällikkö Jaana Pesonen sekä Kampin liikkeen myymäläpäällikkö Timo Hämäläinen olivat mukana myös itse tapahtumassa. Tempauksen laajentamisen valtakunnalliseksi mahdollisti Timo Pyrrön graafisen suunnittelun yritys Luontimo, joka teki vapaaehtoistyönä kampanjan verkkosivuston ja huolehti sisällöntuotannosta.

Kampanjan tuotolla kehitetään Nettiturvakodissa toimivaa keskusteluapua. Väkivaltakokemuksista puhuminen kasvotusten on usein vaikeaa. Monille lähisuhteessa väkivaltaa kokeneelle verkossa jutteleminen on ainoa vaihtoehto ja ensimmäinen kerta, kun omasta tai perheen tilanteesta uskalletaan kertoa. Puhuminen on tärkein askel kohti väkivallasta irrottautumista. Nettiturvakoti toimii internetissä osoitteessa www.turvakoti.net