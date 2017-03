Project-IT nappasi Siilin liiketoimintajohtajan

1.3.2017 12:20 | Project-IT Oy

Project-IT toteuttaa määrätietoista kasvustrategiaansa ja nappasi liiketoimintajohtaja Markku Serasteen riveihinsä. Seraste aloitti Project-IT:n konsultoinnista ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana 1.3.2017.

Projektijohtamisen palveluja tarjoava Project-IT on Markku Serasteelle entuudestaan tuttu, sillä hän on ollut yrityksen osakas ja työskennellyt sen seniorikonsulttina 2008-2010. ”Project-IT on kymmenen olemassaolovuotensa aikana uudistunut ja kypsynyt. Yhtiö on nyt hyvässä kasvussa ja taustalla on vakuuttava omistuspohja. Paluu taloon tuntuu mahtavalta ja tulevaisuus näyttää todella mainiolta”, Markku Seraste kertoo. ”Tuon taloon uutta tietotaitoa ja kokemusta kasvuyhtiön haasteiden selättämisestä. Olen nähnyt ja omalla panoksellani mahdollistanut Siilin kasvun 50 hengen yrityksestä 500 hengen pörssiyhtiöksi.”



Markku Serasteella on Project-IT:lle täydellinen kombinaatio osaamista. ”Serasteella on kokemusta projektijohtamisesta, konsultoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä yhteensä 17 vuotta. Valmistelemme parhaillaan yhtiön kasvustrategian toista vaihetta tähdäten nykyisen liikevaihtomme moninkertaistamiseen vuoteen 2022 mennessä, ja Serasteen palkkaaminen tukee tätä tavoitetta”, sanoo Project-IT:n toimitusjohtaja Antti Hellberg.



Maaliskuussa Project-IT:ssä aloittaa yhteensä neljä uutta työntekijää. ”Vahvistamme myyntiä uudella myyntipäälliköllä ja projektihallinnan ammattilaisjoukkoamme kahdella johtavalla konsultilla. Orgaaninen kasvu on osa kasvustrategiaamme ja olemme rekrytoineet alan parhaita ammattilaisia, joilla on vankka kokemus projekteista ja hankejohtamisesta. Ihmiset ovat Project-IT:n tärkein voimavara”, sanoo Project-IT:n myyntijohtaja Jussi Pietilä.



Kasvustrategiaan kuuluu myös verkostoliiketoiminta, johon Project-IT panostaa tänä vuonna merkittävästi.



Project-IT:n perustajaosakkaiden lisäksi omistajia ovat Samlink ja LähiTapiola. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 6,8 miljoonaa euroa.