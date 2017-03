Mediatiedote: Laurent Binet’n uutuusteos on leikkisä kuvaus sanan totuuttakin vahvemmasta mahdista

2.3.2017 08:45 | Gummerus

Laurent Binet’n Kuka murhasi Roland Barthesin? (Gummerus) tempaa mukaansa satiiriseen murhamysteeriin, jossa seikkailevat Ranskan tunnetuimmat älyköt ja turvallisuuspalvelun komisario, joka palauttaa filosofit maan pinnalle. Teos sai ilmestyessään osan ranskalaisesta älymystöstä raivoihinsa ja toiset hurmoksiin. HHhH-kirjallaan tunnetuksi tullut Laurent Binet vierailee Suomessa Helsinki Lit -festivaalilla 12.–13.5.2017.

Kirjallisuudentutkija Roland Barthes jää Pariisissa pakettiauton alle. On helmikuu 1980, ja hän on ollut juuri liikelounaalla Ranskan presidenttiydestä kamppailevan François Mitterrandin kanssa. Barthes menehtyy vammoihinsa. Historiankirjoituksen mukaan tapaus oli onnettomuus.

Mutta entä jos kyseessä olikin salamurha? Entä jos Barthesilla olikin mukanaan salainen käsikirjoitus kielen seitsemännestä funktiosta, joka on niin mahtava, että sen hallitsija kykenee taivuttelemaan kenet tahansa tekemään mitä tahansa missä tilanteessa tahansa? Älykköjen ja poliitikkojen maailmassa jokainen on epäilty. Kehen voi luottaa, kun pelissä on koko totuuden käsite?

Kuka murhasi Roland Barthesin? on salapoliisitarinan valepukuun sonnustautunut hervoton parodia 1980-luvun kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian merkkihenkilöistä Umberto Ecosta Jacques Derridaan ja Julia Kristevaan. Teos syöksee lukijansa kirjallisuusteorian syvimpiin syövereihin yhdessä salamurhaa tutkivan keski-ikäisen komisarion kanssa. Binet vangitsee lukijan mielenkiinnon sekoittelemalla näppärästi kiehtovia johtolankoja sekä huumoria ja syvällistä filosofian tuntemusta huokuvaa dialogia. Satiiristen henkilökuvien sävy vaihtelee lämminhenkisestä armottomaan.

Jos olet aina halunnut lukea romaanin, joka yhdistää poikamaiset James Bond -fantasiat ja ranskalaisen filosofian, lue tämä kirja. – Kirjailija Riikka Pulkkinen

Pariisilainen kirjallisuuden opettaja Laurent Binet (s. 1972) nousi maailmanmaineeseen esikoisteoksellaan HHhH (Gummerus, 2015), jolle myönnettiin maineikas Goncourt-palkinto. Kuka murhasi Roland Barthesin? riemastutti lukijoita, ja romaanille myönnettiin palkinnot Prix Interallié ja Prix du roman Fnac.

Laurent Binet:

Kuka murhasi Roland Barthesin?

Alkuteos La septième fonction du langage

Suomennos Lotta Toivanen

378 sivua

Ilmestyy viikolla 9