Kirjailijan Maria Peuran teksti ja tanssitaitelija Virva Talosen liike kohtaavat Porvoon Taidehallissa

Tanssiteos Keskeneräiset – Under Construction esitetään torstaina 9.3. Porvoon Taidetehtaalla Taidehallissa. Teoksessa kahden porvoolaisen taiteilijan, kirjailija Maria Peuran teksti ja koreografi Virva Talosen liike kohtaavat. Tanssiteos rakentuu hetkessä syntyvän live -kirjoittamisen ja tanssin vuoropuhelusta, jota lavalla käyvät tanssija Vera Tegelman ja kirjailija Maria Peura.

Maria Peuran kirja Antaumuksella keskeneräinen on antanut alkusysäyksen koreografi Virva Talosen ohjaamalle nykytanssiteokselle. Peuran kirjan henkilökohtainen, paljas ja tarkkarajainen teksti loi Taloselle hengästyttävän ja vahvasti fyysisen lukukokemuksen.

”Tiedättekö sen hetken, jolloin mitään ei ole vielä päätetty ja kaiken voi vielä tehdä toisin? Sen hetken, kun ymmärryksestä on vasta aavistus ja kaikki on kesken.” Koreografi Virva Talonen kuvailee tanssiteoksen lähtökohtia

Keskeneräiset - Under Construction on itsenäinen tanssiteos, jossa voi nähdä ja kuulla kaikuja Peuran kirjan teemoista; henkilökohtaisuudesta ja epävalmiin sietämisestä. Teos sai ensi-iltansa syksyllä 2016 Helsingin kulttuurikeskuksen Kanneltalon näyttämöllä. Nyt näyttämöteos tuodaan galleriatilaan, Porvoon Taidetehtaan Taidehalliin, jossa esillä on taiteilija Soili Taljan näyttely. Taljan taulut ympäröivät esitystilaa ja näin Keskeneräiset - Under Construction tanssiteos saa toisenlaisen esitys- ja katsomisympäristön. Taidehallissa nähdään teoksesta kaksi esitystä, jotka ovat osa Suomi 100 ohjelmaa.