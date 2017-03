Airbusin CFM LEAP-1A -moottoreilla varustettu A321neo sai tyyppihyväksynnän

2.3.2017 08:47 | Airbus

Kattavan testausohjelman jälkeen Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ja Yhdysvaltain lentoturvallisuusviranomainen (FAA) ovat myöntäneet tyyppihyväksynnän Airbusin A321neo-lentokoneelle, joka on varustettu CFM Internationalin LEAP-1A -moottoreilla.

”Uusi A321neo-lentokonemalli tarjoaa lentoyhtiöille täydellisen yhdistelmän polttoainetehokkuutta, mukavuutta ja ympäristötehokkuutta. Konetyyppi on yli kahdensadan istumapaikan koneluokassa selvä markkinajohtaja”, sanoo Airbusin liikennelentokoneiden toimitusjohtaja Fabrice Brégier.

CFM-moottoreilla varustettu A321neo lensi tyyppihyväksyntäohjelmassaan yli 400 tuntia 160 lennolla. Testit varmistivat, että koneen runko ja järjestelmät kestävät niiden mitoitusarvot ylittävät olosuhteet ja lentokone on siis lentokelpoinen.

CFM-moottoreilla varustettu A321neo on neljäs NEO-tuoteperheeseen kuuluva kone, joka on saanut tyyppihyväksynnän viimeisen 15 kuukauden aikana. A320neo-tuoteperheessä on tarjolla kaksi moottorityyppiä: Pratt & Whitneyn Pure Power PW1100G-JM ja CFM:n LEAP-1A.

A320neo-perhe on maailman parhaimmin myyvä kapearunkokoneiden tuotelinja. Tähän mennessä 92 eri asiakasta on tehnyt koneesta yli 5 000 tilausta, mikä nostaa tuoteperheen markkinaosuuden 60 %:iin. Leveän matkustamon vuoksi koneessa on standardina Airbusin 18 tuumaa leveät istuimet myös turistiluokassa.