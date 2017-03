Maxpo-messujen myynti myötätuulessa

2.3.2017 09:05 | Messukeskus

Maanrakennus- ja ympäristöhoitokoneiden Maxpo-messujen myynti on tällä hetkellä vilkasta. Yritykset ovat suurentaneet osastojaan viimekertaisesta ja mukaan on tulossa useita aivan uusia yrityksiä. Viime kerralla käytössä olleesta pinta-alasta on jo varattu 90 %, joten odotettavissa on varmasti entistä suurempi tapahtuma. Maxpo-messut järjestetään torstaista lauantaihin 7.–9.9.2017 Hyvinkään lentokentällä.

Messukeskus on järjestänyt Maxpo-messut jo 16 kertaa. Tapahtumassa oli kaksi vuotta sitten ennätysmäärä näytteilleasettajia. ”Maxpo-messujen suosio on selvästi kasvussa. Rakennusalalla menee hyvin ja se näkyy myös näyttelytilan myynnissä,” kertoo tapahtumasta vastaava Jori Vainio Messukeskuksesta. ”Suurin tuotekokonaisuus Maxpo-messuilla on maanrakennuskoneet. Kasvua tänä vuonna on erityisesti ollut koneiden työlaiteissa ja niihin liittyvissä varusteissa.”

Hyvinkään lentokenttä on ollut Maxpon tapahtumapaikka nyt jo neljänä viimeisimpänä kertana. Alue on siitä hyvä, että siellä voidaan myös näyttelypinta-alaa kasvattaa hallitusti. Pysäköintitilaa löytyy hyvin ja messuille on helppo tulla. Vuonna 2015 Maxpossa vieraili lähes 17 000 alan ammattilaista. Kävijät olivat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan ja 94 % kertoi tulevansa messuille myös seuraavalla kerralla. Tyytyväisyyden näin korkea taso on poikkeuksellinen ammattitapahtumalle. ”Ala on hyvin sitoutunut tapahtumaan. Viime kerralla näytteilleasettajista 85 % ilmoitti tulevansa messuille myös tänä vuonna ja yritykset näköjään pitävät sanansa ja toteuttavat myös aikeensa, ” iloitsee Vainio.

Tänäkin vuonna tapahtuman juontotehtävistä vastaa Pekka Kaidesoja, joka haastattelee messualueella alan yrityksiä ja tuo esille uutuustuotteita. Messualueella on paljon työnäytöksiä ja ne sijoitetaan niin, ettei niistä tule muille yrityksille melu- tai pölyhaittaa. Työnäytökset ovat tärkeä osa Maxpoa ja rakennusalan ammattilaiset haluavat myös seurata työnäytöksiä tapahtumassa.

Maxpossa esitellään maarakennus-, ympäristönhoito-, tie- ja talonrakennuskoneita sekä teollisuuden materiaalinkäsittelykoneita kaikissa kokoluokissa. Maxpo 2017 Maarakennus- ja ympäristöhoitokoneiden messut Maxpo-messut järjestetään to-la 7.–9.9.2017 Hyvinkään lentokentällä. Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuman järjestää Messukeskus Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys ry:n toimeksiannosta.

