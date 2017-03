Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan ennakkotiedote 7.3. kokouksesta

Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan 7.2. kokouksen päätöstiedote 7.2.2017 18:04

Varhaiskasvatuslautakunnan kokous on päättynyt. Lautakunta päätti mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Maaliskuun alusta 2017 tulee voimaan uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Maksun perusteena olevia tulorajoja nostetaan siten, että pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät. Nykyisessä vielä voimassa olevassa laissa ainoastaan korkeimmissa maksuluokissa on 90 prosentin maksu nuorimmaisen lapsen kokoaikaisesta maksusta, mutta uudessa laissa se kohdistuu kaikkiin maksuluokkiin. Päätöksen mukaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen korkein asiakasmaksu on 290 euroa/kk ja alin 27 euroa/kk. Varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti säilyttää 40 euron sisaralennuksen. Lue lisää päätöstiedotteesta Lisätietoja 7.2. esityslistasta