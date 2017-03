Nuorimmat valmistavan opetuksen oppilaat aloittavat syksyllä omassa lähikoulussaan

Ennakkotiedote: Helsingin opetuslautakunta kokoontuu 14.2.2017 10.2.2017 14:47

Opetuslautakunta ja lautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuvat ensi viikon tiistaina. Kokousten esityslistat on julkaistu opetusviraston verkkosivuilla. Koulujen oppilaaksiottoaluetta tarkistetaan Laajasalossa ja Santahaminassa Opetusvirasto esittää, että Tahvonlahden ja Santahaminan ala-asteen koulujen sekä Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueita tarkistetaan 1.-6. –luokkalaisten osalta. Tavoitteena on jakaa oppilasmääriä tasainen, jotta oppilaat mahtuvat paremmin alueen kouluihin. Asukkailta on kerätty palautetta tarkistusehdotuksesta kaupungin Kerrokantasi-palvelussa. Esityksen mukaan 1.8.2018 alkaen Laajasalon peruskouluun liitetään osa nykyisestä Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueesta. Vastaavasti Tahvonlahden ala-asteen kouluun liitetään osa Laajasalon peruskoulun nykyisestä oppilaaksiottoalueesta. Tahvonlahden ala-asteen koulun ja Laajasalon peruskoulun rajaa on tarkistettu uusien oppilasennusteiden mukaisesti Kaitalahden ja Tullisaaren alueella. Alueella