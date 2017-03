KATJA KETTU KIERTUEELLA SAKSASSA MAALISKUUN

2.3.2017 11:22 | WSOY

Katja Kettu kiertää Saksaa Yöperhonen-romaaninsa tuoreen saksannoksen kanssa. Hän esiintyy muun muassa kirjallisuusfestivaaleilla Berliinissä ja Kölnissä sekä Leipzigin kirjamessuilla.

Ketun saksalaiset lukijat rakastuivat jo Kätilöön ja toimituspäällikkö Heide Kloth Ullstein Verlagista kertoo, että Kölnissä kirjailijan esiintymiseen on myyty jo yli 450 lippua. ”Katja Kettu on maailmanluokan kirjailija, hän kirjoittaa arkaaista, voimakasta, eeppistä ja ainutlaatuista proosaa. Yöperhonen ilmestyi juuri ja on jo saanut upeat arviot. Saksalaiset lukijat odottavat kiihkeästi Katjan vierailua!”

Nimellä Feuerherz ilmestyneen Yöperhosen on saksantanut Angela Plöger. Ullstein on julkaissut myös pokkarina Katja Ketun Kätilö-romaanin (Wildauge, Galiani, 2014).

Yöperhosen julkaisuoikeudet on myyty tähän mennessä kymmeneen maahan. Viron- ja tanskankieliset versiot ovat ilmestyneet viime vuonna, ja tänä vuonna kirja on tulossa mm. norjaksi, puolaksi, ruotsiksi ja tšekiksi. Kätilön käännöksiä on jo 17, näistä uusimpana syksyllä ilmestynyt kehuttu englanninnos The Midwife (AmazonCrossing, USA).



Yöperhonen on tarina ystävyydestä, sisusta ja oman kulttuurin merkityksestä. Se kertoo tarinan yhden suvun traagisista käänteistä, kahden valtion kansalaisten kohtalosta, pienen suomalais-ugrilaisen Mari-kansan kulttuurista valtavan Venäjän puristuksessa sekä luonnon maagisesta mahdista.



Yöperhonen ilmestyi Suomessa WSOY:n kustantamana syyskuussa 2015 ja on myynyt 40 000 kappaletta.

KATJA KETUN ESIINTYMISET SAKSASSA

7.3. Literaturhaus Kiel, Kiel

9.3. festivalLiteratur: Berlin, Berliini

14.3. lit.COLOGNE -festivaali, Köln

22.3. Bildungsforum, Potsdam

23.3. Suomen Saksan-instituutti (Finnland-Institut in Deutschland), Berliini

24.3. Nordic Literature Night, Leipzigin kirjamessut, Leipzig

25.3. Leipzigin kirjamessut, Leipzig

