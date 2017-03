Isku kalustaa Suomen suurlähetystöjä ja edustustoja ympäri maailman

Isku on suomalainen vuonna 1928 Lahteen perustettu perheyritys.Isku suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kalusteita ja kokonaisvaltaisiasisustusratkaisuja sekä koteihin että kouluihin,toimistoihin, terveydenhuoltoon ja kaikkiin julkisiin tiloihin. Koko Suomen kattavanIsku-myymäläketjun lisäksi Isku toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä sekä Lähi-idässä. Iskun omat huonekalutehtaat sijaitsevatLahdessa. Isku noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmää ja toimii aktiivisesti ekologisen tuotannon kehittäjänä: Isku saiISO 14001 -ympäristösertifikaatin ensimmäisenä alalla, jatänä päivänä koko tuotanto on PEFC-sertifioitua, eli kaikenIskun käyttämän puun alkuperä on tunnettua ja kestävän kehityksenperiaatteiden mukaan tuotettua.