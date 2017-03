Aurinkosähköjärjestelmät vertailussa

Kutsu avajaisiin: Kerrostaloyhtiöstä tuli aurinkosähkön tuottaja - ensimmäisiä asunto-osakeyhtiön investoimia järjestelmiä Suomessa 16.5.2016 13:17

Helsingin Oulunkylässä sijaitsevaan As Oy Hirsipadontie 5:een asennettiin yksi Suomen ensimmäisistä asunto-osakeyhtiön investoimista aurinkosähköjärjestelmistä. Järjestelmä on suurempi kuin tyypillisessä omakotitalossa. Nimellisteholtaan 15 kilowatin aurinkosähköjärjestelmä käynnistetään juhlallisesti avajaisissa keskiviikkona 18.5. klo 11.00. Aurinkopaneelisto vähentää kiinteistöliittymän ostosähköä ja sen vuosituotanto on noin 12 000 kilowattituntia.