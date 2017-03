Lapinjärvi kehittää ihmislähtöistä kuntaa

10.3.2017 06:30 | Lapinjärven kunta

Lapinjärven kunta Uudellamaalla on päättänyt olla Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta. Vuoteen 2020 mennessä Lapinjärvi kehittää ja tuottaa kaikki palvelut yhdessä niiden käyttäjien kanssa aidoista tarpeista lähtien. Rehellisyys, yhteisöllisyys, elinikäinen oppiminen ja kokeileva kehittäminen ovat tulevaisuuden kunnan rakennuspuita.

Tulevaisuuden kunta on verkostoissa toimiva asioiden mahdollistaja

Noin 3 000 asukkaan Lapinjärvi kehittää ennakkoluulottomasti tulevaisuuden kuntaa. Valtuustossa hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti Lapinjärvi tukee kansalaistoimijalähtöisyyttä sekä yhteisöllisyyden luontaista muodostumista osallistavin menetelmin. Toimintaa ei kehitetä jähmeistä organisaatioista lähtien, vaan ihminen edellä.

- Uuden ajan dynaaminen kunta ei ole enää suljettu byrokraattinen laatikko, vaan avoin, eri ihmiset ja organisaatiot yhdistävä monimuotoinen kudelma, kuvailee kunnanjohtaja Tiina Heikka.



Ihmislähtöinen kunta toimii nopeasti, vastuullisesti ja välttää turhaa byrokratiaa.

- Loistavat ideat eivät aina vaadi suurta budjettia tai pitkää päätöksentekoprosessia. Kunnan tehtävänä on toimia mahdollistajana eikä seisoa luovien ratkaisujen tiellä. Lapinjärvellä kuka tahansa saa ehdottaa hyvää ideaa ja kunta tukee sen toteutusta ihku-rahalla, Heikka kertoo.

Toimivia ja palkittujakin 3. ja 4. sektorin aloitteesta suunniteltuja ja toteutettuja konsepteja kunnasta löytyy mm. omaehtoisen kulttuurin ja työnteon Koko Kylän Työhuone (joka palkittiin Uusimaa-palkinnolla 2016) sekä kylän urheiluseuran oma kuntosali Pamaus. Molemmissa esimerkeissä Lapinjärven kunta antoi tilan aktiivisten kuntalaisten käyttöön maksutta ja vapaaehtoiset loivat toiminnan. Näin kunta mahdollisti asukkaille uusia toimipaikkoja ja toimintaa.

Unelmat palvelujen kehittämisen pohjana

Etenkin tulevia sote- ja maakuntauudistuksia ajatellen itsenäisen kunnan omavaraisuus ja elinvoimaisuus on rakennettava aidoista resursseista, yhteiselle arvopohjalle, johon kuntalaiset uskovat. Tätä kohti Lapinjärvi ponnistaa kokeilukulttuurin ja osallistamisen keinoin. Kunnassa on pidetty kaikille avoimia unelmatyöpajoja, joiden pohjalta on ryhdytty kokoamaan kunnan palveluja ja toimintoja uudelleen niin, että ne vastaavat kuntalaisten tarpeita.

Keskustelun, taiteen ja kyselyjen välityksellä kerätyt tulokset raportoidaan, välitetään ja mallinnetaan tarpeen mukaan, läpinäkyvästi ja rehellisesti. Ihmislähtöinen kunta muuttuu ja mukautuu ihmisten mukaan.

Kerromme rehellisesti myös epäonnistumisistamme

- Meillä saa myös mokata. Jos joku kokeilu ei toiminut, kerromme siitä aidosti. Ja sitten kehitämme muita lähestymistapoja tavoitteen saavuttamiseksi, kertoo Suomen Kuntaliiton kokeilukuntalähettiläänäkin toimiva kunnanjohtaja Heikka.

Viime vuoden aikana erimuotoisten ja -aiheisten unelmatyöpajojen lisäksi Lapinjärvellä kehitettiin mm. kunnan omaa rekrytointipoolia Taitopaikkaa, energisoivia etätyömalleja, kyläyhteisöä oppimisympäristönä, ihmislähtöisiä malleja kotiintuotettavissa palveluissa sekä ihmislähtöistä kieltä vanhustyöhön Jyväskylän yliopiston kanssa.

- Lisäksi kehitämme kirkonkylästä muistiystävällistä taajamaa Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanke-rahoituksen avulla sekä uutta Lapinjärvitalo-konseptia senioreiden omakotitaloasumiseen yhdessä ARAn ja Aalto-yliopiston kanssa, Heikka kertoo.

Tavoitteena Lapinjärvellä on innostavien projektien ja kokeilujen kautta kehittää hyviä toimintamalleja muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

- Meillä on käytössä open house -periaate. Tänne saa tulla oppimaan ja kanssamme pääsee helposti kehittämään, Heikka toteaa.

Kertomuksia ihmislähtöisen Lapinjärven kehittämisestä: ihkulapinjarvi.blogspot.fi

Lue Lapinjärven kunnan strategia täällä.

www.ihkulapinjarvi.fi

www.lapinjarvi.fi