Kauppakeskuskävelyitä Kaaressa maaliskuussa

2.3.2017 14:45 | Helsingin liikuntavirasto

Mikäli kaipaat vaihtelua vesi- ja räntäsateissa kävelyyn ja mahdollisilla aamupakkasilla liukasteluun, tervetuloa liikkumaan helposti, hauskasti ja turvallisesti Kannelmäessä sijaitsevaan kauppakeskus Kaareen keskiviikkoisin 8.-29.3. klo 10.00-11.00.

Kauppakeskuksen sisätiloissa on maaliskuun keskiviikkoina kävelyn lisäksi tarjolla jumppaa, venyttelyä ja tasapainoharjoittelua ammattitaitoisen liikunnanohjaajan johdolla. Tapahtumien alussa on yhteinen alkulämmittely keskusaukion edustalla, jonka jälkeen kauppakeskuskävelylle lähdetään kahdessa ryhmässä; valittavana on reippaasti tai rauhalliseen tahtiin etenevä porukka. Lenkin lomassa pysähdellään ja tehdään turvallisesti lihaskunto-, tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita muun muassa kauppakeskuksen kaiteita hyödyntäen. Toiminta on maksutonta ja sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille, sillä reitin suunnittelussa on huomioitu muun muassa liikuntarajoitteiset ja lastenvaunujen kanssa liikkuvat. Jalkaan kannattaa pukea mukavat kengät ja ulkovaatteet voit jättää kauppakeskuksen säilytyslokeroihin.