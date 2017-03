Huippukokki Ripe Mikkola Kotipizzan luovaksi johtajaksi

3.3.2017 09:00 | Kotipizza Group Oyj

Lehdistötiedote 3.3.2017. Keittiömestari Risto ”Ripe” Mikkola ryhtyy vastaamaan Kotipizza Groupin tuotteiden ja ravintoloiden kehittämisestä. Mikkola tunnetaan ravintoloitsijana, ruokakirjailijana ja MasterChef-tv-sarjan tuomarina.

Kotipizza Groupin luovan johtajan tehtävänä on kehittää kokonaisvaltaisesti Kotipizza-ketjun ruokalistaa, tuotteita ja ravintolakokemusta sekä konsernin uusia ravintolakonsepteja. Luovaa johtajaa haettiin poikkeuksellisen näyttävästi tv-mainonnalla.

”Ihailen ennen kaikkea Kotipizzan arvoja: panostusta raaka-aineiden laatuun, kotimaisuuteen ja vastuullisuuteen sekä halua parantaa maailmaa pizza kerrallaan. Myös omassa ajattelussani keskiössä ovat raaka-aineet ja käsin tekeminen. Ne antavat pohjan, joiden varaan ravintolassa voidaan rakentaa voimakkaita elämyksiä. Kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi tuotteet, asiakaspalvelu ja ravintoloiden ilme”, Mikkola sanoo.

Ripe Mikkola on kokenut keittiömestari ja ruoka-alan ammattilainen, joka on johtanut keittiöitä sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Viimeksi hän on toiminut HK Pron kehityspäällikkönä. Julkisuudessa Mikkola tunnetaan ennen kaikkea MasterChef-tv-sarjan tuomarina sekä suosittujen kirjojen Arjen luxus ja Koko vuoden grillauskirja tekijänä.

”Ripen tasoisen huippuammattilaisen liittyminen tiimiin on meille huikea mahdollisuus. Hänen näkemyksensä ja osaamisensa auttavat meitä kehittämään Suomen parasta asiakaskokemusta entistäkin paremmaksi. Ripen panos tulee olemaan merkittävä myös rakentaessamme meksikolaistyylistä Chalupa-ketjua sekä muita uusia ravintolakonseptejamme”, Kotipizzan Group Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo.