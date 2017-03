Vahva ohjelma ympäröi ChemBio Finland -tapahtuman näyttelyä

2.3.2017 14:47 | Messukeskus

ChemBio Finland 2017 -tapahtuma kokoaa kemian ja bioalan ammattilaiset Messukeskukseen Helsinkiin keskiviikosta torstaihin 29.–30.3.2017 nyt jo seitsemännen kerran. Tapahtumassa alan uutuuksia esittelee yli 100 yritystä. Näyttelypinta-ala on hiukan suurempi kuin kaksi vuotta sitten ja lähes neljännes näyttelyyn osallistuvista yrityksistä tulee ulkomailta. Kemian Päivien luennot ja bioalan seminaarit päivittävät tehokkaasti ammattilaisten tiedot. Ohjelma on kävijöille veloituksetonta. Tapahtuma onkin ehdoton kevään kokoontumispaikka alan ammattilaisille ja opiskelijoille.

ChemBio Finland -tapahtuman yksi ehdottomista vahvuuksista on korkeatasoinen luento- ja seminaariohjelma. Se kiinnostaa alan ammattilaisia ja opiskelijoita. Tänä vuonna bioalan seminaareissa on erittäin vahvasti esillä terveydenhuollon ja lääketieteen uudet saavutukset ja tutkimustulokset. Tapahtumassa keskustellaan muun muassa biopankeista, genomitiedosta, aivotutkimuksesta, viruksista ja diagnostiikasta. Bioalan seminaareja on yhteensä kahdeksan ja Kemian Päivien luento-ohjelma koostuu 11 seminaarista tai luentosarjasta. Ohjelmasta vastaavat Kemian Seurat, Suomen Bioteollisuus ry ja Kemianteollisuus ry.

”Vahva ohjelma on erittäin tärkeä tapahtumalle. Alan ammattilaiset tulevat verkostoitumaan ChemBioon ja päivittämään tietonsa. Vierailu tapahtumassa on virkistävä ja uusia ajatuksia herättävä”, lupaa tapahtumasta vastaava myyntiryhmäpäällikkö Marcus Bergström Messukeskuksesta. ”Tapahtumaa kehitettään vahvasti kumppanien kanssa. He tietävät millainen ohjelma kiinnostaa alan ammattilaisia. Yhtenä tavoitteena on avata myös nuorille alalle pyrkiville kemian ja bioalan mahdollisuuksia työnantajana. Vastuullisuus on läsnä lähes aina kun puhutaan kemiasta ja bioteknologiasta. Kaikkeen liittyy kemiaa ja bioteknologiaa, puhutaan sitten elintarvikkeista, ympäristöasioista, kierrätyksestä tai lääketieteestä.”

Rakkauden kemiaa ja sosiaalista mediaa

Messualueen Plazalla keskiviikkona 29.3. klo 11 Emilia Vuorisalmi kertoo Rakkauden kemiasta. Avajaispäivänä siellä keskustellaan Kemian Seurojen järjestämässä ohjelmassa kuvantamisesta syöpätutkimuksessa, kemikaalitietojen digitaalisesta hallinnasta, kierrätyksestä ja kotitalouspyykinpesukoneiden päästöistä. Kemianteollisuus järjestää Nuorisopaneelin ja Vastuullisuus on valinta keskustelun, jossa etsitään uusia oivalluksia, mahdollisuuksia ja ratkaisuja vastuulisuuteen.

Torstaina 30.3. klo 11.30 Plazalle tulee Lontoosta Nature Chemistry -lehden päätoimittaja Dr. Stuart Cantrill kertomaan sosiaalisen median käytöstä kemian alalla. Lisäksi Kemian Seurojen ohjelmassa on esitys kiertotalouden mahdollisuuksista ja siitä, mitä uloshengityksestä saadaan selville ihmisen terveydentilasta. Kemianteollisuus järjestää torstaina Rahoitusseminaarin ja Uraseminaarin. Rahoitusseminaarissa käydään esimerkkien avulla läpi, miten yritykset ovat aloittaneet toimintansa ja menestyneet.

Suunnittele oma ohjelmasi, lataa ohjelma puhelimeesi

ChemBio Finland -tapahtumassa on noin 200 ajastettua esitystä ja 21 seminaaria tai luentosarjaa. Ammattilaiset voivat suunnitella oman ohjelmansa tapahtuman verkkosivuilla www.chembiofinland.fi . Siellä voi poimia ohjelmia omaan suunnitelmaansa ja tulostaa suunnitelma mukaan tapahtumaan. Anroid-puhelimille ja iPhoneille voi myös ladata veloituksettoman Messukeskus mobiiliappin, josta pystyy helposti seuraamaan ohjelmaa ja tekemään hakuja.

ChemBio Finland on kemian ja bioalan joka toinen vuosi järjestettävä ammattitapahtuma. Näyttelyn yhteydessä järjestetään kävijöille maksuttomat Kemian Päivien luennot ja bioalan seminaareja. Tapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Kemian Seurojen, Suomen Bioteollisuus ry:n ja Kemianteollisuuden kanssa. Päämediakumppani on Kemia-lehti. Vuonna 2015 tapahtumassa vieraili 4180 alan ammattilaista. Kävijärekisteröinti on avoinna www.chembiofinland.fi



Vuonna 2017 samanaikaisesti Messukeskuksessa järjestetään Advanced Engineering ja ITpro -tapahtumat sekä Nordic Baltic Bioenergy.



