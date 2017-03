GENESTA MYY ESPOON LIILA-KAUPPAKESKUKSEN

2.3.2017 15:18 | Genesta Property Nordic

Genesta on myynyt Genesta Nordic Baltic Real Estate (GNBRE) kiinteistösijoitusrahaston omistaman espoolaisen kauppakeskus Liilan eQ Liikekiinteistöt -rahastolle.

Genestan omistuksessa 23.600 neliön kiinteistö saneerattiin ja se sai uuden brändinimen Liila. Suurimpia vuokralaisia ovat Lidl, Power, Toys R Us ja Vepsäläinen.

”Liilan myynti eQ Liikekiinteistöt -rahastolle on hyvä lopputulos hankkeelle, joka oli kokonaisuudessaan hyvin innostava. Myynti on rahastostrategiamme mukaista", Genestan toimitusjohtaja David Neil kommentoi kauppaa.



Genestan uuteen, edeltäjänsä menestyksekästä strategiaa jatkavaan value add -rahastoon Genesta Nordic Real Estate Fund II:een (GNRE Fund II) on tähän mennessä hankittu viisi sijoituskiinteistöä. Varainhankinta sulkeutui viime syksynä. Rahastolla on 373 miljoonaa euroa sitoutunutta pääomaa 12 institutionaaliselta sijoittajalta. Rahaston strategiana on tarjota institutionaalisille sijoittajille pääsy Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kiinteistösijoitusmarkkinoille.