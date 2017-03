Tule ympäristölautakunnan avoimeen kokoukseen tai seuraa sitä netissä 7. maaliskuuta

3.3.2017 08:41 | Helsingin ympäristökeskus

Kuinka helsinkiläisten koirat ja kissat voivat? Mitkä ruoat aiheuttivat pahimmat ruokamyrkytykset viime vuonna? Mitkä järjestöt saavat avustuksia ympäristölautakunnalta tänä vuonna? Näitä ja monia muita mielenkiintoisia kysymyksiä käsittelee Helsingin ympäristölautakunta avoimessa kokouksessaan ensi tiistaina 7. maaliskuuta. Helsingin kaupungintalon valtuustosalissa pidettävää kokousta voi tulla kuka tahansa seuraamaan paikan päälle tai katsoa sitä livenä netissä.

Ympäristölautakunta toimii nyt viimeistä kauttaan, sillä pormestarimallin myötä kaikki lautakunnat lakkautetaan 1.6.2017. Ympäristölautakunnan puheenjohtaja on sosialidemokraattien Matti Niemi ja varapuheenjohtaja on vihreiden Leo Stranius. Muut jäsenet ovat demareiden Anita Vihervaara, vihreiden Timo Pyhälahti ja Tuula Palaste, kokoomuksen Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio ja Joona Haavisto sekä keskustan Timo Latikka. Kaupunginhallituksen edustaja on vasemmistoliiton Veronika Honkasalo.

Yleisö pääsee valtuustosalin kokoustiloihin osoitteesta Sofiankatu 3 vahtimestarien opastuksella.

Ympäristölautakunnan jäsenet ovat median tavattavissa kaupungintalon toisen kerroksen kahvilassa 7. maaliskuuta kello 15–16. Mediatapaamisen sisäänkäynti osoitteesta Aleksanterinkatu 20, vahtimestari opastaa.

Kokous alkaa kello 16.15 ja sitä voi seurata netissä osoitteessa www.helsinkikanava.fi

Tutustu kokouksen esityslistaan: http://bit.ly/2msixsy

Kom till miljönämndens öppna möte eller följ det på nätet den 7 mars

Hur mår helsingforsbornas hundar och katter? Vilken slags mat förorsakade de värsta matförgiftningarna i år? Vilka organisationer får bidrag av miljönämnden detta år?

Dessa och många andra intressanta frågor behandlas av Helsingfors miljönämnd i det öppna mötet nästa tisdag den 7 mars. Mötet hålls i fullmäktigesalen i Helsingfors stadshus och vem som helst kan komma och följa sammanträdet på platsen eller titta på direktsändningen på nätet.

Det gäller miljönämndens sista period, eftersom alla nämnder läggs ner den 1 juni 2017 på grund av borgmästarmodellen. Miljönämndens ordförande är socialdemokraternas Matti Niemi och viceordförande de grönas Leo Stranius. De andra medlemmarna är socialdemokraternas Anita Vihervaara, de grönas Timo Pyhälahti och Tuula Palaste, samlingspartiets Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio och Joona Haavisto samt centerns Timo Latikka. Vänsterns Veronika Honkasalo representerar stadsstyrelsen.

Allmänheten kan komma in i fullmäktigesalens mötesutrymmen via Sofiegatan 3. Vaktmästarna ger vidare information.

Medias representanter kan träffa miljönämndens medlemmar i kaféet i stadshusets andra våning klockan 15–16 den 7 mars. Presstillfällets ingång är från Alexandersgatan 20. Vaktmästarna ger vidare information.

Mötet börjar klockan 16.15 och du kan följa det på nätet www.helsinkikanava.fi.

Bekanta dig med mötets föredragningslista: http://bit.ly/2msixsy.