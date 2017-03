DIMECC Oy:lle taas uusi huippuohjelma D4V: Tavarat siirtymään itseohjautuvasti tehtaalta asiakkaille

DIMECC on käynnistänyt Design for Value (D4V) -ohjelman yhdessä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. D4V on valtava teollinen investointi digitaalisen murroksen hyödyntämiseen yritysten liiketoiminnassa ja eurojen kotiuttamiseen Suomeen. Ohjelman keskeisiä tavoitteita on luoda autonominen tehtaalta kuluttajalle -kuljetusketju, tuoda autonomiset laivat Itämerelle vuoteen 2025 mennessä ja taata itseohjautuvien järjestelmien tietoverkkojen turvallisuus.

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 3.3.2017 F-Secure on eräs D4V:n osallistuja. Yrityksen tavoite on kehittää uusia liiketoimintamalleja autonomisiin järjestelmiin ja sisällyttää niihin kokonaisvaltainen tietoverkkoturvallisuus. – F-Securen rooli D4V:ssa on määritellä ja mukauttaa tietoverkkojen turvallisuutta prosessien ja teknologioiden sisällä. F-Securen uusia ja tulevia tietoverkkojen turvallisuuspalveluita, kuten F-Secure Rapid Detection Service, hyödynnetään. Systeeminen muutos etenee vauhdilla ja DIMECC on vaikuttavin tapa toteuttaa sitä, toteaa F-Securen tietohallintojohtaja Jari Still. D4V-ohjelma haastaa tehokkaasti nykyiset liiketoimintamallit ja toimijoiden roolit arvoketjussa. Digitaalinen murros muuttaa ovelta ovelle -toimitusketjun nopeasti mm. tuotanto- ja kuljetusekosysteemeissä, joissa autonomisilla järjestelmillä on olennainen rooli. D4V:n on määrä tuoda mm. Itämerelle autonomiset laivat vuoteen 2025 mennessä. – DIMECC D4V mahdollistaa kokonaisten arvoverkkojen systeemisen muutoksen. Vaikka yksittäisiä projekteja ja toimia on jo meneillään, kokonaisvaltaisia arvoverkkomuutoksia ei ole vielä nähty. Ilman D4V:ta tällainen jäisi merilläkin vain haaveeksi, kertoo Rolls-Royce Marinen teknologia- ja innovaatiojohtaja Sauli Eloranta. Ohjelma on suunniteltu kolmivuotiseksi ja sen laajuus on 19M€. Suomessa toimivia organisaatioita on mukana 18kpl ja kansainvälisiä yhteistyötahoja 11kpl. DIMECC D4V:n julkisen rahoituksen (n. 50%) myönsi Tekes. – Meillä on vuosien kokemus yritysvetoisten TKI-ohjelmien luomisesta. Seuraavan sukupolven PPP-malli, joka kattaa tutkimustoiminnan lisäksi käytännön muutostyön toteuttamisen, avaa alustamaiselle innovaatioekosysteemillemme laajoja mahdollisuuksia. Luomme TKI-toiminnan osumatarkkuudella ja tehokkuudella 100 000 työpaikkaa Suomeen, painottaa DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala. Lisätietoja: Ülo Parts, EVP Operations, DIMECC Oy, +358 50 483 7311, ulo.parts@dimecc.com Harri Kulmala, CEO, DIMECC Oy, +358 40 840 6380, harri.kulmala@dimecc.com Jari Still, CIO, F-Secure Oyj, +358 40 545 4441, jari.still@f-secure.com Sauli Eloranta, SVP Technology Management & Innovation, Rolls-Royce Oy Ab, +358 40 580 8664, Sauli.Eloranta@rolls-royce.com http://www.dimecc.com/