Mellunmäkeen uusi koira-aitaus ja hulevesiallas

3.3.2017 09:28 | Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Jaa

Mellunkylänpuron laaksossa aletaan keväällä rakentamaan uutta koira-aitausta ja hulevesiallasta. Koira-aitaus on tulossa Länsimäentien ja Mellunkylänpuron väliselle alueelle, Untamalantien pohjoispuolelle. Alue on entistä peltoa, jossa kasvaa sekalaista puustoa ja rehevää aluskasvillisuutta. Uusi aitaus korvaa nykyisen, Naulakallion alueella olevan koira-aitauksen, joka on jäämässä uuden asutuksen alle.

Isoille ja pienille koirille on suunniteltu omat aitaukset. Isojen koirien alue on noin 2 800 neliömetriä ja pienten koirien alue on noin 1 300 neliömetriä. Nykyisestä aitauksesta siirretään kunnostettu koiratoteemipaalu suunnitellulle kivetylle sisäänkäyntiaukiolle. Toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon alueella kasvava puusto. Sisäänkäynnin kohdalta ja aitauksen sisäosista joudutaan puita ja vesakkoa poistamaan. Säilytettävän puuston lomaan istutetaan havupuita sekä havu- ja lehtipensaita. Voimalinjan johtoaukealle istutetaan ainoastaan pensaita. Aitausten pylväsvalaisimiin tulee älyohjaus, jonka avulla käyttäjät saavat iltapimeällä valot kirkastumaan tietyksi ajaksi (esim. 30–60 min) täyteen tehoon ja sen jälkeen valot himmenevät takaisin pienempään tehoon. Linnanpellonpuiston hulevesiallas tasaa vesimääriä purossa Hulevesiallas on tulossa Länsimäentien ja Mellunkylänpuron väliselle alueelle. Altaan kautta johdetaan Mellunkylänpuroon Länsimäentien itäpuolelle rakennettavan uuden asuinalueen sade- ja sulamisvedet. Viivytysaltaan tarkoitus on tasata rakentamisen aiheuttamia virtausmäärien muutoksia Mellunkylänpurossa ja ehkäistä sen tulvimista alajuoksulla. Lisäksi altaan kautta kulkevasta hulevedestä laskeutuu altaaseen kiintoainesta, ja näin puron veden laatu pysyy parempana. Nykyistä puustoa poistetaan uuden ulkoilukäytävän linjalta. Puita myös säilyy raittien kulmauksessa. Nykyisten puiden lomaan istutetaan muutama uusi puu, ja altaan pohjoislaidalle tulee myös uusi puuistutus. Työt alkavat puuston poistolla. Puut kaadetaan maaliskuun aikana ennen lintujen pesintäajan alkua.

Kontaktit

Linkit Helsingin kaupungin rakennusvirasto