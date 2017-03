Auto360°: Autoilu paljastaa suomalaisten erilaiset elämänasenteet

3.3.2017 15:15 | Insight360 Oy

Suomalaiset vähättelevät tunteen merkitystä ja korostavat järkisyitä autoiluun liittyvissä valinnoissaan. Auton hankintaan ja käyttöön liittyvät päätökset kuitenkin erottelevat ihmisiä erityisesti arvojen perusteella. BMW:llä on erityinen rooli suomalaisten suhteessa autoiluun.

Laajassa auton ostamista, omistamista ja käyttöä koskevassa tutkimuksessa Insight360 oy löysi suomalaisista kuusi toisistaan erottuvaa segmenttiä: turvallisuushakuiset, asiantuntijat, verkossa asioijat, tilaa toivovat, uutta haluavat, julkisen liikenteen suosijat.

Naisia ja miehiä löytyy kaikista segmenteistä. Miehistä suurempi osa kokee olevansa asiantuntijoita, kun turvallisuushakuisista puolestaan huomattava enemmistö on naisia. Muuten sukupuolten välistä eroa autoilussa on vaikea löytää. Näistä kahdesta segmentistä löytyy muitakin kiinnostavia eroja: autoilun asiantuntoiksi itsensä kokevat haluavat elää mielihalujensa vallassa, turvallisuushakuiset sen sijaan ovat kiinnostuneempia toisten ihmisten hyvinvoinnista. Mielihalut johtavat myös toimintaan: autoilun asiantuntijat suunnittelevat auton hankintaa seuraavan vuoden aikana kaksi kertaa useammin kuin muut.

Autoiluun liittyviä tunteita voidaan myös heijastella suhteella BMW:hen. Suurimmalla tunteella autoiluun suhtautuvat ja siitä nautintoa saavat ajavat tai ainakin haluaisivat ajaa bemarilla. Laimeimmin autoiluun suhtautuvia merkki ei puolestaan kiinnosta; he ajavat autolla, jos sillä täytyy ajaa, ja etsivät vaihtoehtoja julkisesta liikenteestä, kävelystä ja pyöräilystä.

Autoalan näkökulmasta julkisen liikenteen suosijat on silti hyvin kiinnostava joukko, sillä viidennes heistä harkitsee uudenlaisia auton omistamisen tapoja, esimerkiksi yhteiskäyttöautoa. Lisäksi he valitsevat uuden auton - koska he suhtautuvat vähäpäästöisyyteen suurella tunteella.

Tunne johtaa toimintaan

Julkisen liikenteen suosijat mielletään usein pääkaupunkiseudun nuoriksi kaupunkilaisiksi. Heitä on kuitenkin kaikkialla maassa kaikista ikäryhmistä ja lähes kaikista tuloluokista. Vain kaikkein rikkaimmat puuttuvat ryhmästä. Julkisen liikenteen suosimiseen liittyvät vahvasti kävely ja pyöräily, jotka korostuvat myös työmatkaliikenteessä.

Julkisen liikenteen suosiminen ei selity suinkaan autottomuudella, sillä yli puolella segmentin jäsenistä on taloudessaan ainakin yksi auto. Autoilu vain koetaan hyvin kaukaiseksi ja epäkiinnostavaksi.

Kaikkiaan suomalaiset uskovat autojen määrän kasvavan edelleen. Seuraavan vuoden mittaan auton harkintaa harkitsee joka neljäs suomalainen. Mutta harkinta on hyvin erilaista. Uutta haluavat kaipaavat auton lisäksi laadukasta autokaupan palvelua, huoltoa sekä huoltopisteitä. Tilan tarvitsijat eivät kaipaa tietoa autoista tai elämyksiä ajamisesta, he vain haluavat ratkaista tila- ja kuljetustarpeen. Siihen sopii monenlainen käytettykin ajokki.



Viidennes suomalaisista kuuluu segmenttiin, joka saattaa siirtää autokauppansa verkkoon. Useimmat heistäkin haluavat kuitenkin tehdä koeajon ennen ostamista. Se, miltä auto tuntuu ajaa, on kaikkein tärkeintä useimmille meistä.