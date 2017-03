3.3.2017 13:01 | VVO-yhtymä Oyj

VVO-yhtymä Oyj valmistelee nimenmuutosta. Uusi nimi on tarkoitus ottaa käyttöön heti, kun yhtiökokous on tehnyt päätöksen 27.3.2017. Konsernin emoyhtiö muuttaa nimensä vastaamaan uudistunutta strategiaa ja liiketoimintaa.

Nimenmuutoksen taustalla on yhtiössä toteutettu merkittävä uudistuminen. Nyt yhtiö selkeyttää nimenmuutoksella toimintaansa ja vahvistaa kilpailukykyään. Asiakkaitten on entistä helpompi hahmottaa, miten konserni tarjoaa kaupallisia Lumo- ja ei-kaupallisia VVO-koteja. Konsernin emoyhtiö toimii jatkossa asuntojen nimestä erottuvalla uudella nimellä. Asukkaiden arkeen muutos ei vaikuta.

- Haluamme selkeyttää toimintaa ja tuoda näkyväksi konsernimme emoyhtiö asuntosijoitusyhtiönä. Nimenmuutos tuo näkyväksi konsernissa toteutetun strategisen uudistumisen. Konsernin toiminnan uudistaminen on tehty tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi, koska Suomi kaupungistuu, maailma muuttuu ja ihmisten arvostukset asumisensa ratkaisuissa kehittyvät nyt nopeasti. Autamme työn perässä tapahtuvaa muuttoa kasvukeskuksiin kaupungistuvassa Suomessa, jossa tänä päivänä vuokra-asuminen on yhä houkuttelevampaa. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvinvointia Suomeen ja investoimme merkittävästi vuokra-asumiseen myös lähivuosina, toimitusjohtaja Jani Nieminen sanoo.

Asuntosijoitusyhtiö toimii kilpaillulla toimialalla, markkinaehtoisesti. Yhtiö on Suomen suurin kiinteistösijoittaja 4,3 miljardin euron asunto-omaisuuden arvollaan mitattuna. Yhtiön osuus koko vuokra-asuntomarkkinasta on noin 4,2 prosenttia.

Konsernissa on Lumo- ja VVO-vuokra-asuntoja: Lumo tarjoaa asumisen ratkaisuja ja uusia palveluja asiakkailleen yli 31 000 asunnolla. VVO-nimi jää käyttöön noin 3 800 asunnon ei-kaupallisessa vuokrauksessa.

- Aiomme panostaa myös jatkossa asiakaskokemukseen ja asumisen palvelumuotoiluun. Haluamme olla asiakkaan ykkösvalinta ja tarjota parempaa kaupunkiasumista ja asumista helpottavia palveluita, Nieminen jatkaa.

Viiden vuoden aikana konserni on investoinut vapaiden markkinoiden kaupalliseen vuokra-asumiseen lähes 1,5 miljardia euroa. Rakenteille on tullut 3 872 uutta vapaa-rahoitteista asuntoa. Yhtiö on myös ostanut merkittävän määrän asuntoja sekä tuonut asumiseen palvelumuotoilun Lumo-brändiin kuuluvana.



