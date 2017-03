Uusi, tyylikäs Fitbit Alta HR on maailman kapein aktiivisuusranneke jatkuvalla sykeseurannalla

6.3.2017 16:00 | Fitbit

San Francisco – 6.3.2017. Aktiivisuusrannekkeiden globaali markkinajohtaja Fitbit (NYSE: FIT) julkisti tänään Fitbit Alta HR™ -aktiivisuusrannekkeen sekä edistyksellisiä unen seurannan ominaisuuksia. Sleep Stages -univaiheet pohjautuvat Fitbitin PurePulse-syketeknologiaan ja analysoivat sykevälivaihtelun avulla, kuinka kauan käyttäjä nukkui kevyttä, syvää ja REM-unta. Lisäksi Sleep Insights -näkemykset ohjaavat käyttäjää parantamaan unen laatuaan ja samalla terveyttään.

”Alta HR ja vaikuttavat uudet uniominaisuudet havainnollistavat, miten kehitämme jatkuvasti innovatiivista teknologiaamme. Tarjoamme käyttäjille entistä syvempiä ja käytännöllisempiä oivalluksia, jotka auttavat heitä saavuttamaan terveystavoitteitaan”, sanoo James Park, Fitbitin toimitusjohtaja ja yksi perustajista.

”PurePulse-syketeknologian kehittäminen yhä pienempään kokoon avaa innostavia tulevaisuuden mahdollisuuksia laitteille ja muotoilulle. Edistymisemme uniteknologiassa tarjoaa miljoonille käyttäjille ympäri maailman pääsyn arvokkaiseen tietoon, jota on aiemmin saatu lähinnä kalliista laboratoriotesteistä”, Park jatkaa.

Fitbit Alta HR — sykettä ja tyyliä kapeassa muodossa

Sykeseuranta on ollut Fitbit Altan käyttäjien eniten toivoma ominaisuus. Siksi Fitbit toi PurePulsen Alta HR:ään kehittämällä ainutlaatuisen sirun, jonka kokoa ja komponenttien määrää pienennettiin. Tuloksena on tyylikäs laite, joka on 25 % kapeampi kuin Fitbit Charge 2™.

Ympärivuorokautinen sykeseuranta yhdistettynä automaattiseen harjoitusten tunnistukseen, unen seurantaan, älypuhelimen ilmoituksiin ja yksilöllisesti muokattavissa olevaan muotoiluun tarjoavat käyttäjälle tietoa terveyttä edistävän päätöksenteon pohjaksi:

– Koko päivän kalorinkulutus, mukaan lukien ei askel-perustaiset harjoitukset kuten joogan ja spinningin. Pysy tilanteen tasalla kalorien saannin ja kulutuksen suhteen ja saavuta painotavoitteesi.

– Reaaliaikaiset sykealueet laitteen näytöllä ja harjoitusyhteenvedot Fitbit-sovelluksessa. Selvitä treenin oikea intensiteetti ja saavuta kuntoilutavoitteesi.

– Leposyke laitteessa ja trendit Fitbit-sovelluksessa: vertaa näitä aktiivisuustietoihisi ja huomaa, miten säännöllinen liikunta voi parantaa sydämen terveyttä ajan myötä [1]. Leposykkeen aleneminen on yksi sydämen terveyden avainindikaattoreista: vaihtelut ylös tai alas voivat kertoa sairaudesta tai muista syistä [2].

– Lisäksi Alta HR:ssä on: koko päivän automaattinen aktiivisuuden seuranta, käytöstä riippuen jopa 7 päivän akunkesto, automaattinen SmartTrack™ -lajintunnistus, aktiivisuusmuistutukset, puhelin-, kalenteri- ja tekstiviesti-ilmoitukset puhelimen ollessa lähellä sekä Fitbit-sovelluksen kautta yhteys yhteen maailman suurimmista kuntoilijoiden sosiaalisista verkostoista, Fitbit Communityyn.

Kevyt, syvä ja REM-uni kertovat unen laadusta: älykäs ja automaattinen unen seuranta auttaa nukkumaan paremmin

Fitbitin kaksi uutta ja dynaamista unityökalua, Sleep Stages -univaiheet ja Sleep Insights -näkemykset, tarjoavat käyttäjille entistä syvempää tietoa unen laadusta sekä ohjausta sen parantamiseen. Fitbitin aiemmat, suositut unityökalut ovat auttaneet jo miljoonia ihmisiä seuraamaan untaan vuodesta 2012 lähtien. Ruokavalion ja liikunnan lisäksi uni on kokonaisvaltaisen terveyden merkittävä osa-alue, mutta monet kiinnittävät liian vähän huomiota siihen. Hyvä uni suojaa mm. sydän- ja verisuonitaudeilta, diabetekseltä ja lihavuudelta sekä kehittää neurokognitiivisia toimintoja, mielenterveyttä ja pitkäikäisyyttä [3].

PurePulseen pohjautuva Sleep Stages käyttää kiihtyvyysanturin dataa, sykevälivaihtelua ja Fitbitin todennettuja algoritmeja arvioidakseen, kuinka pitkään käyttäjä nukkui kevyttä, syvää ja REM-unta sekä oli hereillä joka yö.

– Kevyttä unta (sisältää univaiheet N1 ja N2) tapahtuu läpi yön. Se on tärkeää muistin, oppimisen ja kehon palautumisen kannalta. Useimmat ihmiset nukkuvat kevyttä unta noin 50-60% yöstä [4].

– Syvä uni (univaihe N3) edistää terveydelle tärkeää immuunijärjestelmää sekä lihasten kasvua ja palautumista. Useimmille ihmisille iästä riippuen tätä univaihetta on noin 10-25% yöstä [5].

– REM-unessa ihmiset näkevät yleensä unia. Se on tärkeää mielenterveydelle ja muistin muodostukselle. Useimmat ihmiset nukkuvat REM-unta 20-25 % yöstä [6]. Suurin osa REM-unesta tapahtuu yön lopussa ja juuri tämä univaihe yleensä vähenee, jos unen kesto vähenee.

– Hereillä olon ajat (10-30 kertaa) kuuluvat normaaliin jokaöiseen unirytmiin [7].

Jokaisen unirytmi on erilainen, mutta ymmärtämällä paremmin unen laatua ja toistuvia piirteitä sekä näkemällä unen vaikutuksen seuraavaan päivään, käyttäjät voivat ajan mittaan parantaa untaan tekemällä muutoksia elintapoihinsa, kuten ruokavalioon, liikuntaan, rauhoittumiseen ennen nukkumaan menoa sekä säännöllisyyteen. Jos esimerkiksi herää joka aamu väsyneenä vaikka saisi riittävästi unta, se voi olla merkki siitä, ettei syvää unta saa tarpeeksi.

Toistuvien unen piirteiden seuranta voi myös auttaa tunnistamaan muutoksia, jotka saattavat viitata muihin ongelmiin. Unen epäsäännöllisyydet voivat esimerkiksi olla merkki uniapneasta, mistä kannattaa keskustella lääkärin kanssa.

”Unella tai sen puutteella on merkittävä rooli terveydelle tärkeän immuunijärjestelmän ja kognitiivisten toimintojen ylläpidossa sekä painonhallinnassa. Fitbitin uudet, tutkimustietoon perustuvat ominaisuudet tarjoavat käyttäjälle hyödyllistä tietoa unen laadusta ja ohjaavat parantamaan sitä sekä kokonaisvaltaista terveyttä. Ottaen huomioon tuotteen mukavuuden ja saatavuuden, tämä on yksi kuluttajien arvokkaimista ja hyödyllisimmistä unen seurannan ratkaisuista unilaboratorioiden ulkopuolella”, sanoo Dr. Allison Siebern Stanfordin yliopistosta.

Sleep Stages -ominaisuuksia on kehitetty kahden vuoden ajan yhdessä alan johtavista uniasiantuntijoista koostuvan paneelin kanssa. Aiemmin tällainen yksityiskohtainen unitieto on ollut saatavilla lähinnä unilaboratoroissa, mutta Fitbit on nyt tuonut sen miljoonien kuluttajien ulottuville, yhdessä henkilökohtaista ohjausta tarjoavan Sleep Insights -näkemysten kanssa. Paneeli on tuonut Fitbitille akateemista tietämystä useista uneen liittyvistä alueista, mukaanlukien terveyden, unettomuuden ja krooniset sairaudet.

– Tohtori Michael Grandner, Arizonan yliopiston unen ja terveyden tutkimusohjelman johtaja

– Tohtori Allison Siebern, unilääketieteen apulaisprofessori Stanfordin yliopistossa sekä Fayetteville VA Medical Centerin uniterveyden tutkimusohjelman johtaja

– Michael T. Smith, psykiatrian, neurologian ja hoitotyön professori, John Hopkinsin yliopisto

Fitbit on tehnyt tuotteilleen, mukaanlukien Fitbit Alta HR, tiukkoja testejä arvioidakseen aikuisten univaiheita. Nämä Fitbitin Sleep Stages -univaiheiden seurantaominaisuuden validoivat tutkimustulokset on hyväksytty esiteltäviksi johtavassa unitutkijoiden ja lääkäreiden tapaamisessa SLEEP 2017.

Sleep Insights perustuu Fitbitin unidataan, jota on kerätty yli kolmesta miljardista seuratusta yöstä [8], mikä vastaa 2,5 miljoonaa vuotta. Fitbitin ainutlaatuinen asema tarjota unesta vakuuttavaa tietämystä ja käytännönläheistä ohjausta auttaa käyttäjiä parantamaan unen laatuaan ja sen seurauksena kokonaisvaltaista terveyttään. Muutamia esimerkkejä Fitbitin antamasta ohjauksesta:

Ymmärrys yhteyksistä unen, liikunnan, ruokavalion, painon ja sykkeen välillä:

– ”Unen ja juoksulenkkien välillä näyttää olevan vahva yhteys. Viimeisimmät 10 arkiyötä osoittavat, että nukuit juoksupäivien jälkeen 20 minuuttia enemmän rauhallista unta .”

– ”Unen puute kasvattaa nälkähormoneja. Jos haluat pudottaa painoa, varmista että nukut riittävästi.” [9]

Henkilökohtainen ohjaus ja johtopäätökset oman Fitbit-datan perusteella auttavat pysymään ihanneaikataulussa ja nukkumaan hyvin:

– ”Nukuit keskimäärin 9 h 30 min tänä viikonloppuna, mikä on merkittävästi enemmän kuin arkiöiden 5 h 40 min. Tämä vaihtelu saattaa viitata siihen, ettet saa viikolla riittävästi unta.”

– ”Hienoa, että menit tällä viikolla joka ilta säännölliseen aikaan nukkumaan. Säännöllisyys tarkoittaa, että menet joka ilta nukkumaan saman 30 minuutin aikaikkunan sisällä. Ihmiset, jotka menevät säännöllisesti nukkumaan, saavat joka yö jopa 40 minuuttia enemmän unta kuin ne joilla ei ole säännöllistä unirytmiä.”

Hinnat ja saatavuus

Alta HR on ennakkomyynnissä tänään Fitbit.comissa hintaan 149,95 €. Maailmanlaajuisessa vähittäismyynnissä Alta HR on huhtikuussa 2017. Alta HR:ään on saatavilla vaihdettavia rannekkeita ja asusteita, jotka sopivat kunkin yksilölliseen tyyliin. Altan ja Alta HR:n asusteet soveltuvat kumpaankin laitteeseen. Vaihdettavat kuntoilurannekkeet on kuitenkin suunniteltu nimenomaan Alta HR:n sykeseurantaan.

– Klassiset kuntoilurannekkeet mustana, sinisen harmaana, fuksian tai korallin värisenä alumiinisella kiinnityssoljella. Vaihdettavat rannekkeet erikseen ostettuina 29,95 €

– Special Edition -mittarit hennon pinkillä klassisella rannekkeella ja 22k ruusukultaisella mittariosalla sekä musta klassinen ranneke mattapintaisella gunmetal-mittariosalla 169,95 €

– Luxe nahka: ruskea, indigo 59,95 €

– Luxe metalli: 89,95 €

– Suunnittelijoiden kokoelmat PUBLIC SCHOOLilta ja pian myös Tory Burchilta. [10]

Sleep Stages ja Sleep Insights ovat saatavilla maailmanlaajuisesti keväällä 2017:

– Sleep Stages toimivat Alta HR:n, Blazen ja Charge 2:n kautta Fitbitin Android-, iOS- ja Windows-sovelluksissa sekä Fitbitin verkkosovelluksessa.

– Sleep Insights ovat saatavilla kaikkiin unta seuraaviin Fitbit-tuotteisiin Fitbit-sovelluksessa.

Lisätietoja:

Elisa Kajaste

elisa.kajaste@medita.fi

+358 50 438 5856

________________________________________________________________

[1] Nähdäksesi leposykkeen laitteesta, voit kustomoida näytön asetukset Fitbitin sovelluksesta.

[2] American Heart Association http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeNews/All-About-Heart-Rate-Pulse_UCM_438850_Article.jsp#.WHakSLYrJBx ja

The Canadian Journal of Cardiology https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2787005/.

[3] Institute of Medicine, Committee on Sleep Medicine and Research. Sleep disorders and sleep deprivation: An unmet public health problem. Washington: National Academies Press, 2006, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20669438.

[4] Sleep, November 2004, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15586779; ja

Sleep, December 1996. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9085516.

[5] Sleep, November 2004, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15586779; ja

Medicine & Science in Sports & Exercise, May 1997 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9140908.

[6] Sleep, November 2004, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15586779; Physiological Reviews, April 2013,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23589831; ja Cerebral Cortex, January 2011, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3000566/.

[7] Journal of Clinical Sleep Medicine, April 2007 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2564772/.

[8]Perustuu Fitbit-dataan, joka on kerätty Fitbit-laitteiden automaattisen unen seurannan avulla 1.1.2015 lähtien.

[9] Endocrine Development. March 2011 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955752.

[10] Löysästi istuvat asusteet, kuten metalliset rannekkeet, voivat aiheuttaa vaihteluita sykelukemiin.