Kahden kulttuurin sanaton dialogi

3.3.2017 13:12 | Helsingin kulttuurikeskus

Arabialainen perinnemusiikki ja suomalainen nykytanssi kohtaavat irakilaisen muusikon Ali Alawadin ja tanssitaiteilija Alpo Aaltokosken teoksessa Ali & Alpo, joka saa ensi-iltansa Helsingissä Kulttuurikeskus Caisassa keskiviikkona 15.3.2017.

Musiikin ja tanssin vuoropuhelu laajenee kahden toisilleen vieraan kulttuurin rinnakkaiseloksi ja lopulta dialogiksi irakilaisen ud-luuttutaituri Ali Alawadin ja koreografi, tanssitaiteilija Alpo Aaltokosken yhteisteoksessa.

Alawad ja Aaltokoski ovat työstäneet esityskokonaisuuden, jossa pohditaan arabialaisen ja länsimaisen taiteen ja kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Arabialaisella musiikilla on vuosituhantiset perinteet, joiden pohjalta Alawad on tehnyt osittain uusia sovituksia. Aaltokosken omaan kehonkieleen pohjautuva tanssi pitää kiinni identiteetistään, mutta heittäytyy samalla myös aistivaan vuoropuheluun musiikin kanssa. Teoksen lähtökohtana oli molemminpuolinen kiinnostus toisen taidetta kohtaan sekä halu katsoa mitä yhteistyöstä voisi syntyä.

Alawad ja Aaltokoski aloittivat yhteistyön keväällä 2016, kun Alawad esiintyi Aaltokosken 30-vuotistaiteilijajuhlassa Aleksanterin teatterissa. Nyt Caisassa kantaesityksensä saava Ali & Alpo -teos on syntynyt kahden tasavertaisen taiteilijan yhteistyönä. ”Ali teki minuun suuren vaikutuksen ihmisenä ja taiteilijana, hänen pakolaistaustansa on tässä tarinassa pikemminkin sivujuonne”, Aaltokoski sanoo. Arabialaisessa musiikissa on paljon samaa kuin suomalaisessa musiikissa – sävelistä ja sanoituksista löytyy samaa surumielisyyttä ja melankoliaa.

Ali Alawad saapui Suomeen turvapaikan hakijana syyskuussa 2015. Viime vuosina kotimaassaan Irakissa Alawad oli pakotettu pitämään ammattinsa salassa. "Muusikkona toimiminen voi Irakissa olla riskialtista, tietyt ääritahot pitävät muusikon ammatissa toimimista Islamin vastaisena käytöksenä”, Alawad toteaa.

Valtion taidepalkinnolla sekä Pro Finlandialla palkittu taiteilijaprofessori Alpo Aaltokoski on luonut yli viisikymmentä koreografiaa ja esiintynyt yli 30 maassa. Hän on toiminut myös laaja-alaisesti taiteenalansa parissa mm. koreografian professorina, pedagogina koti- ja ulkomailla sekä kulttuuri- ja taidepoliittisena vaikuttajana.

Työryhmä:

Koreografia ja tanssi: Alpo Aaltokoski

Musiikki: Ali Alawad

Äänisuunnittelu: Johanna Storm

Pukusuunnittelu: Marja Uusitalo

Videokuvaus: Thomas Freundlicht

Videokäsikirjoitus: Alpo Aaltokoski

Videoeditointi: Joe Davidow