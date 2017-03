JHL:s utredning: servicesedeln ger inga besparingar inom småbarnspedagogiken

3.3.2017 14:30 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

PRESSMEDDELANDE 3.3.2017. Flera kommuner har motiverat ibruktagandet av servicesedlar inom småbarnspedagogiken med att systemet ger besparingar. I verkligheten är eget arbete billigare för kommunen om arbetet utförs effektivt. Till användningen av servicesedeln hänför sig också flera andra sådana utmaningar som de kommunala beslutsfattarna och tjänsternas klienter inte alltid kommer att tänka på.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL gjorde en utredning av servicesedlarnas brukskostnader via Vertikal Oy. Den genomsnittliga servicesedelens värde är ca 800 euro i månaden för ett barn över tre år. Värdet varierar dock stort mellan olika städer. Om kommunen ordnar tjänsten själv uppgår de genomsnittliga kostnaderna till 750 euro per barn per månad, till vilket man adderar 10 % i administrativa kostnader.

Det innebär att småbarnspedagogik som köps av en privat aktör kostar lika mycket för kommunen som att själv ordna tjänsten, men i servicesedeln ingår kalkylmässigt ett 50 euros överpris eller en extra vinst för företaget. Företag som erbjuder småbarnspedagogik genererar i regel 10-15 % vinst av omsättningen.



Till stor del en marknadsföringsfråga

Offentliga och privata aktörer gör ett minst lika gott arbete. I praktiken säljer båda aktörer samma service, eftersom de lagstadgade skyldigheterna inom småbarnspedagogiken är desamma för både offentliga och privata serviceproducenter. De privata tjänsterna marknadsförs dock ofta bättre.



I personalfrågor brukar privata företag ofta tillämpa större flexibilitet. Oftast betyder det att man sparar i stödtjänsterna, vilket i sin tur leder till att arbetstagarnas arbetsbeskrivningar är mångsidigare och att man inte har lika mycket tid att sköta grunduppgifterna.



Vårdslös skötsel av stödtjänster, såsom rengöring och bespisning, leder snabbt till att lokalerna slits och brådskan ökar. Proffsen har upplevt det svårare att få ersättare och tilläggspersonal i privata företag, vilket syns som ökad brådska och belastning. Dagvårdsgrupperna och daghemmens verksamhet är mycket lika varandra i privata företag och i kommunala enheter. Verksamheten styrs alltid av de grundläggande principerna för småbarnspedagogiken.

Skuggsidan med servicesedlar

Kommunen borde alltid bära huvudansvaret för klienten och tjänsterna som erbjuds. Om klienten vägrar att ta emot servicesedeln, är det på kommunens ansvar att hänvisa klienten till kommunala tjänster som ordnas på något annat sätt. Kommunen är skyldig att ordna de lagstadgade tjänsterna, såsom småbarnspedagogik. Om servicesedelföretaget går i konkurs, måste kommunen omedelbart ordna med en ersättande tjänst för klienten. Därför är kommunerna tvungna att ha en viss mån av extra servicekapacitet, vilket leder till att kostnaderna för tjänster som köps med servicesedel och för eget arbete inte är direkt jämförbara.

I systemet med servicesedlar ska kommunen godkänna alla tjänsterproducenter som hör till systemet och informera om dem till klienterna. Användningen av servicesedlar grundar sig dock alltid på ett avtal mellan klienten och tjänsteproducenten och klienten ska själv välja producenten bland de aktörer som kommunen har godkänt. Klienten som använder servicesedeln är en konsument i förhållande till tjänsteproducenten och eventuella tvister avgörs i konsumenttvistenämnden. Samtidigt är det kommunens ansvar att tillse det privata företagets verksamhet.