TEAM hyväksyi esityksen teollisuuden suurliitoksi

Hella Lightingin pääluottamusmies: Tuotanto Salossa on ollut kannattavaa 4.10.2016 16:39

LED-tuotteita valmistava Hella Lighting Finland on lakkauttamassa tuotantonsa Salossa vuoden 2018 loppuun mennessä. Asiasta käynnistetään yt-menettely ensi maanantaina. Järjestelyn henkilöstövaikutukset ovat erittäin suuret: Salon tehtaalla on noin 180 henkilöä töissä. 165 uhkaa saada potkut. Tehtaan työntekijät ovat järjestäytyneet SAK:laiseen TEAM Teollisuusalojen ammattiliittoon. Työntekijöiden pääluottamusmies Anne Hakamäki on yllättynyt lakkautuspäätöksestä. – En osannut tällaista odottaa. Tehtaalle on investoitu kohtuullisesti ja työtilanne on viime ajat ollut hyvä. Tehtaan tuotanto on kannattavaa, sen voi ilman muuta sanoa. Meillä yleensäkin hieman hiljenee loppuvuotta kohden, mutta ei tilanne juuri nyt ole mitenkään erityisen heikko. – Ei lopetuksessa ole kyse tilauskannasta vaan tuotantostrategian uusimisesta. Tuotanto viedään lähemmäksi asiakkaita. Meidän tuotanto menee Romaniaan, josta tekevät Euroopan päätehtaan. Pääluottamusmies Hakamäki kertoo, että tehtaan työntekijät lä