”Kenen vastuulla on dialogisuuden lisääminen suomalaisessa yhteiskunnassa?”

Miten omaan päänsisäiseen dialogiin voi vaikuttaa? Miten dialogisuutta tuetaan kielimuurien yli? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saadaan vastaus 16.3. Dialogia! – Siitä puhe mistä puute -seminaarissa. Tuolloin lauteille nousee keskustelun ammattilaisia papista poliitikkoon.

Dialogia! – Siitä puhe mistä puute

16.3.2017 klo 8.30–14.00 Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, Helsinki

Yhteisessä keskustelussa ajatuksia dialogista ovat jakamassa Pekka Haavisto, Sanna Ryynänen, Esa Saarinen sekä Marjaana Toiviainen. Marjaana Toiviainen on tutkimusta tekevä pappi, omien sanojensa mukaan savonkarjalainen kalliolainen, joka on kiinnostunut osallisuudesta ja toimijuudesta, identiteeteistä ja ihmistenvälisestä yhteydestä. Toiviainen on perustanut turvapaikanhakijoiden kotimajoitusverkoston.





Mitä Euroopan rauhaninstituutti tekee?



Kansanedustaja ja Euroopan rauhaninstituutin tuore puheenjohtaja Pekka Haavisto aloittaa seminaarin luomalla katsauksen kansainvälisessä kentässä tehtävään rauhatyöhön.





Mitä dialogisuus voi merkitä itse kunkin elämässä?



Aalto-yliopiston professori ja arjen filosofi Esa Saarinen haastaa kuulijansa pohtimaan, millaista dialogia kukin meistä käy oman päänsä sisällä ja millainen vaikutus sillä on omaan itseen ja lähimmäisiin.





Millaisia mahdollisuuksia turvapaikanhakijoilla on rakentaa omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan vastaanottokeskuksissa?



Sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtorit Sanna Ryynänen ja Elina Nivala Itä-Suomen yliopistosta avaavat tutkimushankettaan vastaanottokeskusten arjesta asukkaiden osallisuuden ja katsomuksellisuuden näkökulmasta.





Miksi uskonto saa julkisessa maahanmuuttokeskustelussa ongelmallisia ja uhkaavia sävyjä?



Uskonnonpedagogiikan yliopistonlehtori Tapani Innanen Helsingin yliopistosta valottaa kenttätutkimustaan eri uskonnoista, katsomuksista ja kulttuureista vastaanottokeskuksen arjessa ja reflektoi tekemiään havaintoja julkisen keskustelun luomiin mielikuviin.



