Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.3.2017

6.3.2017 18:31 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus hyväksyi Suurpellon keskustakorttelia koskevan asemakaavamuutoksen sekä lausunnot Tulevaisuuden kunta -väliraportista ja valinnanvapauslainsäädännöstä. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut vahvistettiin.

Kaupunginhallitus päätti valtuuston hyväksyttäväksi lausunnon Tulevaisuuden kunta ‑parlamentaarisen työryhmän väliraportista. Espoon tavoitteena on olla kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen kaupunki asukas- ja asiakaslähtöisesti valmistellun Espoo-tarinan mukaisesti. Suurten kaupunkien osalta uudistuksessa tulee tavoitella elinvoiman, elinkeinoelämän ja innovaatiokyvyn merkittävää vahvistumista, ilmastopäästöjen vähentymistä sekä asuntotuotannon lisäämistä ja liikenteen sujuvoittamista. Isot kaupungit tekevät jatkossakin MAL- ja kasvusopimukset valtion kanssa. Työllisyys- ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhteen, ja vastuun niistä pitäisi olla suurilla kaupungeilla. Kasvupalvelujen järjestäminen Uudellamaalla kasvupalvelukuntayhtymänä mahdollistaa uudenlaisen vaikuttavuuden mm. nuorten ja maahanmuuttajien työllistymisessä.

Kaupunginhallitus päätti valtuuston hyväksyttäväksi lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöksi. Espoo on järjestänyt sosiaali- ja terveyspalvelunsa itse ja kehittänyt onnistuneesti monituottajamallia. Esimerkiksi uusi Espoon sairaala Jorvin kampuksella on ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamiskeskus, joka tarjoaa sote-palvelua yli kunta- ja organisaatiorajojen. Sote-uudistuksessa tulee ottaa huomioon Uudenmaan suuri asukasmäärä ja erityisolosuhteet. Järjestelmän toimivuus sekä julkisen ja markkinaehtoisen toiminnan yhteentoimivuus on varmistettava.

Kaupunginhallitus hyväksyi Suurpellon asemakaavan muutoksen. Tällä mahdollistetaan Suurpellon keskustakortteliin kaupunkikuvallinen maamerkkirakennus, joka on toiminnallisesti monipuolinen asuntojen, liiketilojen ja palveluiden kokonaisuus. Alue sijaitsee Kehä II:n Lukusolmun eritasoliittymän vieressä. Tornissa on kerroksia kaksikymmentä ja matalampi jalustaosa. Ylempiin kerroksiin on tulossa asuntoja. Ensimmäinen kerros sisältää liike-, palvelu- ja toimistotiloja sekä päivittäistavarakaupan. Noin kolmikerroksinen pysäköintilaitos kätkeytyy muiden toimintojen taakse korttelin keskiosiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi LähiTapiola-hankkeen kehittämistä, suunnittelua, rakentamisen valmistelua ja rakentamista koskevan määräaikaisen sopimuksen, joka liittyy mm. Merituulentien eteläsivun bussiterminaalin odotustilan toteuttamiseen. Länsimetron eteläinen sisäänkäynti järjestetään tämän odotustilan kautta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon sairaalan asiakasmaksut ja muut sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut.

Kaupunginhallitus hyväksyi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös joukon vastauksia valtuustokysymyksiin ja –aloitteisiin.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki, p. 040 527 5931