Metsäteollisuus työllistää ensi kesänä noin 4600 nuorta

6.3.2017 09:08 | Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuuden tuotantolaitokset ovat merkittäviä työllistäjiä monella paikkakunnalla. Alan kesätyöpaikkoja on tarjolla koko arvoketjussa ympäri Suomen. Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita palkataan muun muassa puunhankintaan, tuotantoon ja kunnossapitoon sekä erilaisiin tukitoimintoihin, kuten taloushallintoon, logistiikkaan ja viestintään.

Tarjoamalla monipuolisia kesätyö- ja harjoittelupaikkoja yrityksillä on mahdollisuus herättää tulevaisuuden työntekijöiden kiinnostus yritystä ja toimialaa kohtaan. Nuorille kesätyöt ovat tärkeä ensiaskel työelämään.

Monet nuoret saavat ensimmäisen kosketuksensa työelämään ja myös metsäteollisuuden töihin Tutustu työelämään ja tienaa (TTT) -kesäharjoittelulla. TTT-kesäharjoitteluohjelmaa on toteutettu vuodesta 1992. Se on tarkoitettu peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille sekä valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille. Kahden viikon pituisesta Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelusta maksetaan palkkaa ensi kesänä 335 euroa.

Metsäteollisuudessa on ensi kesänä aiempien vuosien tapaan tarjolla vastuullisia kesätöitä. Vastuullinen kesäduuni on TATin ja T-Median koordinoima kampanja, jossa mukana olevat työnantajat haluavat tarjota nuorille enemmän laadukkaita kesätöitä. Työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Metsäteollisuusyritykset kantavat huolta osaavan työvoiman saatavuudesta tulevaisuudessa. Tarjoamalla hyviä kesätyökokemuksia yritykset tekevät hyvän vaikutelman tulevaisuuden työntekijöihin ja lisäävät näin sekä omaa että koko toimialan tunnettuutta ja vetovoimaa.

Lisätietoja:

Soile Koriseva, päällikkö, koulutus ja osaaminen, Metsäteollisuus ry, puh. 044 509 7590, soile.koriseva@forestindustries.fi





Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Anne Pirilä, viestintäjohtaja puh. 09 132 6645 tai 050 550 9480



Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 150,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Anne Pirilä, Communications Director, tel. +358 9 132 6645 or mobile +358 50 550 9480