HUS:n päivystys hoiti ennätysmäärän liukastumistapaturmia

6.3.2017 | HUS-kuntayhtymä

Liukas maanantai 20.2. on paljastunut yhdeksi kaikkien aikojen vilkkaimmista päivistä HUS:n päivystyspoliklinikoilla. Kirurgian päivystyksiin tuli päivän aikana yli 500 potilasta. Määrä on yli kolminkertainen vuosittaiseen keskiarvoon verrattuna.

Maanantai 20.2. jää varmasti mieleen kaikille niille HUS:n työntekijöille, jotka olivat työvuorossa päivystyspoliklinikoilla. Poikkeuksellisen liukkauden aiheuttama potilastulva täytti odotustilat ja leikkaussalit. Potilasmäärä on nyt osoittautunut ennätykselliseksi HUS:n historiassa.



HUS-alueen seitsemän kirurgian päivystyspoliklinikkaa hoitivat 20. - 21.2 kaikkiaan 486 ylimääräistä potilasta vuoden 2016 yhden vuorokauden keskiarvoon verrattuna. Huippupäivä oli maanantai 20.2., jolloin päivystyksiin tuli yli 500 potilasta. Määrä oli yli kolminkertainen normaaliin, noin 150 potilaaseen verrattuna. Tiistaina potilasmäärä tasaantui, mutta oli yhä tavallista suurempi, noin 260 potilasta.



Potilasmäärät kasvoivat eniten Lohjalla ja Hyvinkäällä, mutta myös Töölö, Jorvi, Peijas ja Porvoo kuormittuivat äärirajoille. Vain Raaseporissa potilasmäärä oli kohtuullinen.



- Näin suuren potilasmäärän hoitamista voi pitää toiminnallisesti jo suuronnettomuuteen verrattavana tilanteena. Tilanne saatiin kuitenkin hallintaan normaalin päivittäisjohtamisen keinoin, muun muassa työmäärää lisäämällä. HUS:n kokoinen suuri erikoissairaanhoidon yksikkö osoitti tässä jälleen voimansa, kertoo toimialajohtaja Jarkko Pajarinen, HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia.



Leikkauksien odotusajat pysyivät kurissa



Vaikka päivystyksen potilasmäärä oli ennennäkemätön, saatiin potilaiden odotusajat tasoitettua jo seuraavan päivän aikana. Odotusajat leikkauksiin kasvoivat suuren potilasmäärän vuoksi viikon loppua kohden, mutta normalisoituivat 25.2. mennessä. Vuoden 2016 keskiarvon ylittäviä päivystysleikkauksia tehtiin 20. – 24.2. kaikkiaan 141 kappaletta.



- Erinomaiseen tulokseen päästiin henkilöstön joustavuuden avulla eli lisäämällä työvoimaa ja pidentämällä työaikoja. HUS-alueen sairaaloiden laaja yhteistoiminta helpotti myös koordinointia ja potilassiirtoja eri sairaaloiden välillä, Pajarinen sanoo.



HUS-alueella on myös mobilisoitavissa poikkeuksellisen suuri leikkauskapasiteetti, alueen sairaaloissa on käytössä kaikkiaan 125 leikkaussalia.



- Tässäkin tapauksessa leikkaukset saatiin hoidettua lisätyövoimalla ja työpäivää pidentämällä aamu- ja iltavuorojen aikana. Yöllä suoritettujen leikkausten määrä ei juurikaan kasvanut tavanomaisesta, toimialajohtaja Jarkko Pajarinen sanoo.



