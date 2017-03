Kruunuvuorenrannassa jätteet kulkevat nyt putkia pitkin

6.3.2017 14:08 | Helsingin kaupunginkanslia

Helsingin Kruunuvuorenrannassa on otettu käyttöön jätteen putkikeräysjärjestelmä Rode 6. maaliskuuta. Putkikeräysjärjestelmässä kussakin taloyhtiössä on omat keräyspisteensä, josta jätteet kulkevat alipaineella maanalaista putkistoa pitkin koonta-asemalle.

Putkikeräys parantaa piha-alueiden turvallisuutta ja lisää viihtyvyyttä, sillä roska-autot hakevat jätteet jatkokäsittelyyn suoraan koonta-asemalta eivätkä kiertele talojen pihapiirissä. Järjestelmä vähentää huoltoliikennettä jopa 80–90 prosenttia tavanomaiseen jätehuoltoon verrattuna. Myös melu- ja hajuhaitat pienenevät.

Kruunuvuorenrannan jäteputkisto laajenee sitä mukaa, kun kaupunginosaa rakennetaan. Valmiin putkiston pituus tulee olemaan noin kymmenen kilometriä.

Investointi pitkälle tulevaisuuteen

”Jätteen putkikeräys on kannattava investointi, jolle saadaan vastinetta nyt ja pitkälle tulevaisuudessa”, sanoo Kruunuvuorenrannan projektinjohtaja Pirjo Siren Helsingin kaupunginkansliasta. "Järjestelmä sopii erinomaisesti Kruunuvuorenrannan kaltaiseen tiiviiseen kaupunginosaan. Lisäksi koonta-asema on arkkitehtuuriltaan hieno ja onnistunut”.

Roden toimittaa vantaalainen teknologiayhtiö Marimatic Oy, joka vastaa myös järjestelmän hoidosta ja ylläpidosta. Putkikeräysjärjestelmän omistaa ja sitä hallinnoi kaupungin tytäryhtiö Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy.

Helsinki on ensimmäinen kaupunki Suomessa, joka on ottanut jätteiden putkikeräysjärjestelmän käyttöön yhtä laajasti. Vastaavia putkikeräysjärjestelmiä on Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa.

Kruunuvuorenrantaa rakennetaan kantakaupungin vastarannalle, Kruunuvuorenselän itärannalle. Kruunuvuorenrannasta on upeat näkymät merelle, kuusi kilometriä rantaviivaa, kartanopuistoja ja saaristoluontoa aidoimmillaan. 12 500 asukkaan kaupunginosa valmistuu 2020-luvun puolenvälin jälkeen.





