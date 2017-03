Professori Jaakko Hintikan kokoelma avataan Kaisa-talossa

6.3.2017 12:02 | Helsingin yliopisto

Professori, filosofi Jaakko Hintikan Helsingin yliopistolle lahjoittama arvokas kirjastokokoelma avataan yleisölle Kaisa-talossa naistenpäivänä 2017. Avajaisia vietetään 8.3. klo 14-16 Kaisa-talon 7. krs:ssa.

Helsingin yliopiston pääkirjastossa Kaisa-talossa avataan ke 8.3.2017 professori Jaakko Hintikan kokoelma.



Filosofi, professori Jaakko Hintikka (1929-2015) oli yksi modernin logiikan perustajista. Häntä on kutsuttu sekä tiedon ja uskomuksen logiikan että peliteoreettisen semantiikan isäksi. Professorinuransa Hintikka teki Helsingin yliopiston lisäksi Yhdysvalloissa huippuyliopistoissa. Vuosina 1965-2002 Hintikka toimi hollantilaisen aikakauslehden Synthese ja kirjasarjan Synthese Library (D. Reidel Publishing Company, myöhemmin Kluwer/Springer) päätoimittajana, mikä teki hänestä johtavan filosofisten tutkimusten toimittajan englantia puhuvassa maailmassa.



Hintikka lahjoitti henkilökohtaisen kirjastonsa ja arkistonsa Helsingin yliopistolle vuonna 2012. Lahjakirjan mukaan kirjasto siirtyy osaksi Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmia.



Monialainen arvokas kokoelma asikkaiden käyttöön



Lahjoitus käsittää kirjallisuutta monilta tieteenaloilta. Filosofian lisäksi professori Hintikka oli kiinnostunut luonnontieteistä kuten matematiikasta ja fysiikasta, erityisesti kvanttiteoriasta, sekä taidehistoriasta. Henkilökohtaisen kiinnostuksensa pohjalta Hintikan kirjastoon kuuluu runsaasti myös populaaria historiakirjallisuutta ja erityisaloina esimerkiksi tiedustelupalvelua ja vakoilua käsittelevä kokoelma.



Yliopiston entinen kansleri ja rehtori, professori emeritus Ilkka Niiniluoto pitää Jaakko Hintikkaa yhtenä kaikkien aikojen menestyksellisimmistö suomalaisista tieteenharjoittajista: “Yhdessä opettajansa Georg Henrik von Wrightin kanssa Hintikka nosti Helsingin yliopiston kansainvälisesti johtavaksi keskukseksi filosofisen logiikan alalla. Yliopistolle lahjoitettu kirjakokoelma heijastelee Jaakko Hintikan omaa profiilia monipuolisena tutkijana, mutta antaa myös ensiarvoisen tärkeää ainestoa filosofian ja muiden tieteenalojen edustajille” Niiniluoto sanoo.



Hintikan laajasta kirjastosta Kaisa-taloon on valittu aihekokonaisuuksia, jotka mahdollisimman monipuolisesti kuvastavat hänen kiinnostuksen kohteitaan. Tässä vaiheessa esille ja yleisön lainattavaksi asetetaan noin 1/5 osa koko kirjastosta. Muu osa lahjoituksesta käsitellään seuraavaksi ja sulautetaan Helsingin yliopiston kirjaston aiheenmukaisiin luokkiin.



Kokoelma lainattavissa



Jaakko Hintikan kokoelma löytyy Helsingin yliopiston kirjaston Helka-tietokannasta helka.finna.fi ja on esillä ja lainattavissa Kaisa-talon 7. krs:ssa naistenpäivästä alkaen.



Avajaisia vietetään Kaisa-talon 7. krs:ssa 8.3.2017 klo 14-16.