Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätöksiä 6.3.2017

6.3.2017 12:00 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelmasta poistettiin neuvolan tilat. Päiväkoti valmistuu vuoden 2019 alkuun mennessä.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelmasta poistetaan neuvolan tilat ja hanke toteutetaan 8-ryhmäisenä, mikäli se budjetin puitteissa on mahdollista. Neuvolasta luopuminen alentaa hankkeen toteutuskustannuksia arviolta 1,7 milj. euroa. Jaosto kehottaa Tilapalveluita jatkamaan valmistelua hyvässä yhteistyössä käyttäjän kanssa siten, että varmistetaan toimivien ja tarkoituksen mukaisten päiväkotitilojen syntyminen kustannustehokkaasti Espoon päiväkotien suunnitteluohjeiden mukaisesti ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan helmikuinen lausunto huomioiden.

Hankkeen urakkavaiheessa saadut tarjoukset ylittivät budjetoidun, jolloin hankinta keskeytettiin ja palautettiin uudelleen valmisteluun kustannusten alentamiseksi. Päiväkodin valmistumista on kiirehditty siten, että hankkeen tulisi valmistua vuodenvaihteessa 2018/2019. Päiväkotiin on suunniteltu 147 päivähoitopaikkaa. Kahden lapsiryhmän tilat suunnitellaan sopivaksi vuoropäivähoitoon ja yksi tila toimimaan avoimena päiväkotina. Työntekijöitä on 30.

Jaosto sai selostuksen vuosien 2014 – 2016 asunto-ohjelman toimenpiteiden toteutumisesta. Asuntotuotannon aloitusten määrä on ylittänyt vuosina 2014 - 2016 MAL‑sopimuksen asuntotuotantotavoitteet. Espoo on myös kaavoittanut vuositasolla uutta asuntorakentamisoikeutta yli tavoitteen. Asumisen kustannuksia korottavia tekijöitä on yritetty hillitä etenkin pysäköinnin periaatteita uudistamalla. Valtion tukemalle asuntotuotannolle on varattu ja luovutettu tontteja, minkä lisäksi tuotannon sijoittumista on pyritty ohjaamaan eri puolille kaupunkia eriytymisen torjumiseksi. Erityisryhmien asumisessa on osallistuttu pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämistä koskevien tavoitteiden toteuttamiseen, päivitetty vammaisten asumisohjelma, edistetty ikääntyville tarkoitettujen asuinkerrostalojen toteutumista sekä laadittu alustava suunnitelma opiskelijoille tarkoitettujen asuntojen tuotanto-ohjelmasta.

Asunto-ohjelman päivityksen virkamiesvalmistelua jatketaan kevään aikana ja asunto-ohjelma tuodaan tila- ja asuntojaoston käsittelyyn syksyllä 2017. Valmistelussa otetaan huomioon uudet asuntokonseptit ja osaomistusasunnot.

Jaosto hyväksyi osaltaan vastaukset valtuustokysymyksiin Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta sekä koulujen siivoukseen liittyvien ostopalvelujen ongelmista.

Jaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2016 tilinpäätöksen. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 27.3.2017.

Jaosto kuuli Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajan Maija Lehtisen selostuksen ajankohtaisista sisäilma-asioista sekä Tuomarilan koulun ja Laajalahden koulun peruskorjausten hankeselvityksistä.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo, p. 045 261 7447