Lehdistökutsu: Kekkonen, jumala, seksi – Kansalliskirjaston näyttely tekee paljastuksia itsenäisen Suomen sananvapaudesta ja sensuurista

6.3.2017 11:35 | Helsingin yliopisto

King – God – Sex ovat olleet sananvapauden ja sensuurin ikuisia aiheita. Niitä pilkkaamalla on päätynyt varmasti sensuroitujen listalle. Suomi ei ole tehnyt tästä poikkeusta.

”Urho Kekkonen valvoi idänsuhteita ja oli suomettumisen takuumies. Kaikki tiet vievät Kekkoseen. Jumalanpilkka oli taas Rintalan ja Salaman kohtalona. Seksin uhreja on lukuisia Kaius Cajantista Matti-Juhani Koposeen. Teemat ovat äärimmäisen mielenkiintoisia ja keskusteluttavat varmasti jokaista”, kertoo näyttelytyöryhmän puheenjohtaja ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm.

Kansalliskirjaston näyttelyyn on koottu itsenäisyyden ajan keskeiset sensuuri- ja sananvapaustapaukset. Ensimmäistä kertaa kävijä pääsee tutustumaan moniin alkuperäisteoksiin samalla kertaa.

Mukana on teosnäytteitä, kiellettyjä levyjä, lehtileikkeitä, hakuteoksia ja keskusteluargumentteja, jotka antavat vastauksen kysymykseen, miksi Suomesta tuli sananvapauden kärkimaa.

Tiellä sananvapauteen -aikajana esittelee verkossa sadan vuoden tapahtumakronikan. Siinä on lähes tuhat syventävää ja dokumentoivaa artikkelia ja 30 haastattelua. Aikajanan on rahoittanut Helsingin Sanomain Säätiö. https://sananvapauteen.fi

Näyttely on Kansalliskirjaston Suomi 100 -juhlavuoden päänäyttely ja se on auki kirjaston aukioloaikoina. Näyttelyyn on vapaa pääsy.



Näyttelyyn liittyy myös samanniminen teos, jonka on kustantanut Into Kustannus. Kirjaa myydään sekä Kansalliskirjastossa että Into Kustannuksen verkkokaupassa.





*************************************************



Kutsu tiedotusvälineiden edustajille



Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita

juhlistamaan näyttelyä avajaisjuhlaan

torstaina 9.3. klo 18.30

Kansalliskirjaston Kupolisaliin, Unioninkatu 36.

Avajaispuhe ja näyttelyn esittely: ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm

Ilmoittautumisia pyydetään osoitteeseen kk-tapahtumat@helsinki.fi

*************************************************

Kuva-aineistoa Kansalliskirjaston Flickr-albumissa: https://flic.kr/s/aHskoKwJKh





Tiellä sananvapauteen 1917 - 2017 – Kekkonen, jumala, seksi

10.3. – 22.12.2017

Kansalliskirjaston Galleria, Unioninkatu 36

Näyttelytyöryhmä: Kai Ekholm, Tuomo Olkkonen, Päivikki Karhula, Eeva-Liisa Leppänen

Konservaattori: Heidi Törrönen

Näyttelyarkkitehti: Maara Kinnermä