Clear Channelista Musiikkitalon kaupallinen yhteistyökumppani

8.3.2017 00:00 | Musiikkitalo

Musiikkitalo on sopinut yhteistyöstä Clear Channel Suomen kanssa koskien Musiikkitalon mediaseinän mainosmyyntiä ja tuotteistusta. Helsingin kaupungin rakennuslautakunta myönsi tammikuussa 2017 rakennusluvan medianäytölle, joka asennetaan Musiikkitalon eteläseinälle, Kansalaistorin suuntaan. Musiikkitalon tavoitteena on, että mediaseinä on käytössä syyskauden 2017 alussa.

Mediaseinän sisällöistä suurin osa tulee olemaan kulttuurisisältöjä ja osa kaupallisia sisältöjä. Musiikkitalon ja Clear Channelin sopimuksen mukaisesti Clear Channel ottaa hoitaakseen Musiikkitalon mediaseinän kaupallisen mainosajan myynnin. Musiikkitalon tapahtumaviestintä ei kuulu tämän sopimuksen piiriin. Musiikkitalossa julkisia yleisötapahtumia järjestävät tahot saavat mediaseinästä ilmaista näkyvyyttä tapahtumilleen.



“Mediaseinä avaa Musiikkitalon laajan tapahtumatarjonnan ennennäkemättömällä tavalla ulos kaupunkiin ja mahdollistaa uusien tapahtumien tuomisen Kansalaistorin alueelle. Mediaseinän lokaation vuoksi meille oli erittäin tärkeää löytää yhteistyökumppani, joka sekä ymmärtää ympäristön asettamat vaatimukset mainonnalle että omaa ammattitaidon ja tarvittavan tuoteportfolion, jolla menestyä mainostilan myynnissä. Olemme innoissamme niistä mahdollisuuksista, joita yhteistyö Clear Channelin kanssa tuo”, Musiikkitalon toimitusjohtaja Pekka Kauranen sanoo. Clear Channel Suomen tuote- ja kehitysjohtaja Lassi Tolonen jakaa Kaurasen näkemyksen: “Musiikkitalo sijaitsee erittäin keskeisellä ja näkyvällä paikalla Helsingin ytimessä. Ikoninen sijainti tarjoaa mainostajille upeat mahdollisuudet niin tyylikkääseen brändin rakentamiseen kuin ilmiöiden synnyttämiseen. Mediaseinä on ollut pitkä yhteinen projekti Musiikkitalon kanssa ja on upeaa, että se toteutuu nyt.”

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Pekka Kauranen, Musiikkitalo, puh. 020 707 0401

tuote- ja kehitysjohtaja Lassi Tolonen, Clear Channel Suomi, puh. 040 5230041



Musiikkitalo on kaikille avoin konserttikeskus ja kohtauspaikka Helsingin keskustassa. Vilkkaimman kauden aikana, syyskuusta toukukuuhun, Musiikkitalossa järjestetään kuukaisittain noin 70-100 konserttia tai muuta tapahtumaa. Musiikkitalon päätoimijat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Clear Channel Suomi on voimakkaasti kehittyvä ulkomainontayritys ja digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijä, joka tarjoaa mainostajille kattavan kokonaisuuden staattisen ja digitaalisen ulkomainonnan ratkaisuja. Clear Channel Suomi on osa kansainvälistä Clear Channel Communications -konsernia.





Kuvat Musiikkitalon mediaseinä. Havainnekuva Hahmo Design Oy Lataa

