Vanhaistenpuiston koira-aitauksen kunnostus alkaa

Mellunmäkeen uusi koira-aitaus ja hulevesiallas 3.3.2017 09:28

Mellunkylänpuron laaksossa aletaan keväällä rakentamaan uutta koira-aitausta ja hulevesiallasta. Koira-aitaus on tulossa Länsimäentien ja Mellunkylänpuron väliselle alueelle, Untamalantien pohjoispuolelle. Alue on entistä peltoa, jossa kasvaa sekalaista puustoa ja rehevää aluskasvillisuutta. Uusi aitaus korvaa nykyisen, Naulakallion alueella olevan koira-aitauksen, joka on jäämässä uuden asutuksen alle.