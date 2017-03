Go West -metrotilkkutäkki on valmiina lähtöön!

7.3.2017 09:01 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Yksi vuosi, monta kilometriä ompelulankaa ja sadoittain espoolaisia; siinä Go West -metrotilkkutäkin onnistumisen salaisuus. Espoon ruotsinkielinen työväenopisto, Esbo Arbis, on viime keväästä lähtien koordinoinut yhteisötaideteosta, joka koostuu kuudesta tilkkutäkistä - yksi jokaiselle espoolaiselle metroasemalle. Täkkien näyttelyavajaiset järjestetään torstaina 16.3. kello 17.30. Tervetuloa!

Metrotilkkutäkkien rakentaminen on vaatinut 4 kilometriä ompelulankaa, 600 kiloa kangasta ja lähes 350 tilkkua. Eri-ikäiset espoolaiset ovat osallistuneet projektiin niin kankaiden lahjoitusten myötä kuin tilkkujen leikkaamiseen, ompeluun ja koristeluun.



Nyt kaikki kuusi täkkiä ovat valmiita lähtöön, vuosi projektin lähtölaukauksen jälkeen. Suurin osa koristelluista tilkuista on löytänyt oman paikkansa kuudessa valmiissa täkissä. Esbo Arbiksen oma metro ulottuu aina Keilaniemen kautta Aalto-yliopistolle, Tapiolasta Urheilupuistoon ja Niittykummun kautta Matinkylään. Aivan kuten esikuvansa; Espoon oma metroreitti!



- 1-100 -vuotiaat espoolaiset ovat toteuttaneet kuusi tilkkutäkkiä, jotka muodostavat metron reitin. On mahtavaa, että niin vanhemmat kuin nuoret kuntalaiset eri puolilla Espoota ovat yhdessä toteuttaneet kokonaisen metrotilkkutäkin, kertoo Barbro Högström, Esbo Arbiksen rehtori.

Tilkkutäkkien esikuvana ovat toimineet espoolaiset metroasemat ja jokaista täkkiä on inspiroinut kyseisen aseman ainutlaatuinen sisustus ja värimaailma. Projektin toteutus on ollut mahdollinen muun muassa Finlaysonin ja Rovion lahjoitusten myötä.



Apulaisrehtori Ann-Christine Stenbacka kertoo projektin alkumetreistä:

- Idea metrotilkkutäkistä sai alkunsa yhteistyössä kulttuurityöntekijöiden kanssa. Ajatuksena oli koota yhteen vuoden 2016 eri ruotsinkieliset kulttuuritapahtumat. Näin eri tapahtumissa, Arbiksen kursseilla, festivaaleilla ja konserteissa kävijöillä oli mahdollisuus osallistua tilkkujen koristeluun. Lopputuloksena on espoolaisten kanssa toteutettu yhteisötaideteos!



Tervetuloa tilkkutäkkien näyttelyn avajaisiin Espoon Folkhälsantaloon torstaina 16.3.2017 klo 17.30, Tuulikuja 6. Näyttely jatkuu 7.4.2017 asti.



Lisätietoja

kulttuurituottaja Eva Monthén

050 4303956

eva.monthen@espoo.fi