Attendo osti Ylämaan Tapiokodin

7.3.2017 09:23 | Attendo

Attendo on hankkinut Lappeenrannan Ylämaalla toimivan Tapiokoti Oy:n osakekannan. Kuntoutus- ja asumispalvelua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarjoavan yksikön 11 tehostettua sekä 3 kevyemmän palveluasumisen asukaspaikkaa ovat siirtyneet Attendolle 1.3.2017.

Attendo on hankkinut Lappeenrannan Ylämaalla toimivan Tapiokoti Oy:n osakekannan. Kuntoutus- ja asumispalvelua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarjoavan yksikön 11 tehostettua sekä 3 kevyemmän palveluasumisen asukaspaikkaa ovat siirtyneet Attendolle 1.3.2017. Työntekijät siirtyvät Attendolle vanhoina työntekijöinä.



Tapiokodin toiminta alkoi vuoden 2005 alussa, vaikka idea yrityksen perustaja Tuija Saarenniemelle toiminnasta syntyi jo varhemmin.



- Halu tukea mielenterveyskuntoutujien arkea syntyi, kun opiskelin hyvinvoinnin johtamista. Yrittäjänä pääsin toteuttamaan oppeja käytännössä. Vuodet yrittäjänä ovat olleet antoisia, mutta paikoin raskaita. Koen, että nyt on oikea aika siirtyä uusien haasteiden pariin. Jätän luottavaisena minulle tärkeän yrityksen Attendon vastuulle, sanoo Tuija Saarenniemi.



Attendon aluejohtaja Satu Louejoki vastaa jatkossa yksikön toiminnasta.



- Tapiokodissa on hyvin samankaltainen arvopohja kuin meillä Attendossa, jossa painotamme toiminnassamme välittämistä, osaamista ja sitoutumista. Omistajavaihdoksesta huolimatta toiminta säilyy pitkälti ennallaan ja haluamme jatkossakin tarjota jokaiselle asukkaalle yksilöllistä palvelua ja hyvän asuinympäristön.



Pohjoismainen Attendo tarjoaa palveluasumista Suomessa jo 150 yksikössä kautta maan. Attendolla työskentelee 7750 henkilöä ja yhtiö kuuluu Suomen sadan suurimman yhteisöveron maksajan joukkoon.