Suosittu MobilePay entistä laajempaan käyttöön: maksutapa 2500 verkkokauppaan kerralla

Checkout Finland ja MobilePay ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteistyön tuloksena MobilePay on heti käytössä maksutapana 2 500 verkkokaupassa – seuraavat 2 500 verkkokauppaa saadaan mukaan kesään mennessä. MobilePay on ensimmäinen suomalaisiin verkkokauppoihin tullut mobiilimaksutapa ja on saanut syksyn 2016 aikana kiitosta sujuvasta käytettävyydestään.

Maksunvälittäjä Checkout Finland ja MobilePay ovat aloittaneet yhteistyön tarjotakseen mobiilimaksamisen yhä useamman suomalaisen asiakkaan ja verkkokauppiaan ulottuville. MobilePay on kaikkien pankkien asiakkaille ja yli 75 % asiakkaista onkin muita kuin Danske Bankin asiakkaita.

- MobilePay on joustavuutensa ja nopeutensa takia paras maksutapa sekä asiakkaalle että kauppiaalle. Olemme ensimmäisenä Suomessa tarjonneet mobiilimaksamisen verkkokauppakäyttöön – viime syksyn aikana maksutapamme on ollut käytössä jo lähes 100 verkkokaupassa. Yhteistyö Checkout Finlandin kanssa on seuraava askel laajentumisessamme Suomessa, MobilePay myynti- ja kumppanuusjohtaja Anniina Heinonen toteaa.

Nyt maksutapa on käytössä 2500 kauppiaalla Checkout Finlandin kautta – näitä ovat esimerkiksi Tokmanni ja Savonlinja. Kesään mennessä aikomuksena on laajentua seuraaviin 2500 verkkokauppaan. OP:n omistaman Checkout Finlandin verkosto kattaa kaikkiaan yli 10 000 verkkokauppiasta.

Mobiilimaksaminen jatkuvassa kasvussa

Mobiilimaksamisen kasvu on ollut vahvaa sen lanseeraamisesta lähtien. MobilePay on vakiintunut suomalaisten suosimana mobiilimaksutapana ja henkilöiden välisissä siirroissa – se on käytössä jo 450 000 suomalaisella. Käyttäjämäärä on kasvanut 50 % viimeisen puolen vuoden aikana.

- Näemme mobiilimaksamisen tulevaisuuden maksutapana. Mobiilimaksaminen toimii mutkattomasti eri ympäristöissä, niin fyysisessä kaupassa, verkkokaupassa kuin mobiilisovelluksissakin ja kokemus on asiakkaalle aina sama. Checkout on johtava maksupalveluiden tarjoaja Suomessa ja siksi meille loistava kumppani, Heinonen jatkaa.

Checkout Finland on aloittanut innokkaasti yhteistyön MobilePayn kanssa – Checkout tarjoaa vaihtoehtoja maksamiseen kaikenkokoisille verkkokaupoille ja heidän asiakkailleen.

- Mobiilimaksutapojen merkitys ja suosio on kasvanut jatkuvasti asiakkaidemme verkkokaupoissa. Nopea ja helppo maksutapa parantaa ostokokemusta ja vähentää maksutapahtumien keskeytymisiä. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön MobilePayn kanssa, Checkout Finlandin yksikönpäällikkö Perttu Kröger sanoo.